Una Vita, anticipazioni 7 ottobre: Ursula cerca Blanca, Flora è l’unica disposta ad aiutarla

Nella puntata di Una Vita, che andrà in onda lunedì 7 ottobre alle 14:10 su Canale 5, scopriamo delle piacevoli novità che riguardano i principali personaggi di Acacias 38. Ursula è tornata nel quartiere, ma l’accoglienza che le è stata riservata non è delle migliori.

La donna, dopo essere stata trascinata via dal suo appartamento sotto gli occhi esterrefatti di tutti, essere stata rinchiusa in manicomio, vaga senza fissa dimora. La perfida Dicenta è coperta di stracci e chiede l’elemosina. L’unica disposta ad aiutarla sembra essere Flora.

Lucia confessa a padre Telmo di essere innamorata di Samuel. La donna è disposta ad utilizzare la sua rendita per aiutare il giovane Alday.

Ursula è tornata ad Acacias 38, ma nessuno sembra disposto ad aiutarla, non c’è da sorprendersi; la donna durante la sua permanenza nel quartiere non ha dispensato che dolore e seminato zizzania. Ella è stata persino aggredita, appellata in malo modo ed è stata invitata ad andarsene. Al fine di ritrovare Blanca e Moises ella è andata da Samuel.

L’uomo a sua volta l’ha cacciata malamente. Probabilmente Ursula non se l’aspettava poiché ha avuto con il giovane Alday un passato torbido dedito alla vendetta nei confronti di Blanca e Diego. Solo Flora, la proprietaria de La Deliziosa, sembra provare compassione per lei e decide di aiutarla. Forse Flora non è a conoscenza di tutto il dolore che Ursola ha dispensato né tantomeno conosce tutto il male che ella si è premunita di volgere nei confronti della sua stessa figlia, Blanca e del piccolo Moises, suo nipote.

Lucia crede di aver trovato in padre Telmo un nuovo amico, un confidente, una persona che la può ascoltare e consigliare al meglio. In realtà l’uomo non è animato da buoni propositi. Davanti alla giovane acconsente ad ascoltarla e asserisce di essere disposto ad aiutarla a scoprire se c’è un legame fra la sua famiglia e quella dei Marchesi di Valmez.

Fiduciosa Lucia affida a padre Telmo tutti i suoi più intimi segreti, compresi quelli che riguardano Samuel. Lucia afferma di provare dei sentimenti molto forti per l’uomo e di essere disposta a tutto pur di aiutarlo.

Il giovane Alday ha perso tutto ciò che possedeva a causa dell’esplosione che ha distrutto le Gallerie Alday. L’uomo vige, quindi, in bancarotta. La situazione, però, è ben più grave di quanto appare.

Infatti, egli ha chiesto del denaro in prestito ad uno strozzino e non sa come uscire da una situazione che potrebbe costargli la vita. Lucia, forte del suo sentimento, asserisce di essere disposta ad aiutare l’uomo anche a titolo economico.