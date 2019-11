Una Vita, anticipazioni 7 novembre: Padre Telmo accusato di stupro su Lucia

Gli spoiler sulla puntata di Una Vita che andrà in onda il 7 novembre ci rivelano come si svolgeranno le vicende che interessano il vissuto dei personaggi della soap opera iberica. Padre Telmo è fortemente preoccupato per Lucia. Dopo che la donna ha scoperto, in seguito alla visione di un dipinto, di essere nata dell’incesto di due ricchi fratellastri, i Marchesi di Valmez, ha passato molto tempo confidarsi con il religioso. Forte della sua vocazione, l’uomo l’ha ascolta lungamente. Gioco forza questo legame che si è creato ha portato Padre Telmo ad innamorarsi dell’Alvarado. Nel mentre Lucia ha iniziato provre dei sentimenti per Samuel. Nota è la cattiveria dell’uomo che per molto tempo ha agito con Ursula per procurare danno a Blanca, Diego e al piccolo Moises. Fortunatamente i tre sono sfuggiti i folli piani del perfido duo.

La fama di uomo senza scrupolo è nota in tutta Acacias 38. Molti sono i suoi abitanti che hanno sconsigliato Lucia di proseguire la sua frequentazione con l’Alday. Ella, però, è accecata di sentimenti che prova per lui e non riesce capire che ogni su mossa è calcolata e mai spontanea. Al fine di manipolare sempre più Lucia, l’Alday cortese e pronto a raccogliere le sue confidenze.

Samuel giunge fino al punto di mettere in piedi una finta aggressione ai suoi danni; mentre subisce tale violenza egli si mostra disposto a tutelare Lucia a costo della sua vita. Dopo questa vicenda, che causa a Samuel una ferita alla mano, egli si dice disposto a rinunciare a Lucia al fine di tutelarla per non coinvolgerla nel su vita problematica.

Lucia crede ad ogni parola; ciò che sente per l’uomo le rende impossibile vedere realmente con chi ha a che fare. Samuel desidera solo impadronirsi dei soldi dell’Alvarado; è disposto persino a fare annullare il suo matrimonio con Blanca per sposarla.

Le anticipazioni sulla puntata di Una Vita per il 7 novembre non finisco qui; Padre Telmo assiste impotente al crescente rapporto che lega i due e capisce che Lucia mai lo ascolterà. Per fare aprire gli occhi alla donna, il religioso è disposto a tutto. L’uomo, mentre si trova in carrozza con lei, la rapisce e la porta in un eremo. Qui, egli vuole spiegare tutto alla giovane; solo dopo che ella avrà ascoltato tutto potrà trarre le sue conclusioni e andarsene. Mentre si trovano in quest’eremo i due bevono qualcosa che fa perdere i sensi ad entrambi.

Nel mentre Samuel si attiva per ritrova colei che ritiene essere la sua gallina dalle uova d’oro, Lucia. Potrebbe esserci il suo zampino dietro ciò che fa perdere i sensi a Lucia e a Padre Telmo? Lucia si risveglia di fianco al religioso, seminuda ed intontita. L’uomo non sa’ dre una spiegazione di quanto accaduto e in Lucia nascono forti dubbi.

Nuovamente, Samuel, da bravo manipolatore, riesce a far sì che l’Alvarado creda di nuovo in lui. Attraverso parole rassicuranti e finti sorrisi, l’uomo la riconquista. Per Padre Telmo le cose si mettono male; il priore gli impone di lasciare la chiesa, ma egli si rifiuta. Cosa accadrà a Padre Telmo? Sembra che le cose per lui potrebbero peggiorare. Le accuse a suo carico potrebbero essere ben più gravi di un semplice rapimento. Come mai l’Alvrado era seminuda e incosciente? Cosa è accaduto davvero?