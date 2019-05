“Una Vita” anticipazioni 6 maggio 2019: Ursula chiede a Blanca di tornare a casa

Le anticipazioni di Una Vita ritornano puntuali come sempre per svelarci cosa succederà nella puntata in onda lunedì 6 maggio 2019, su Canale 5 alle 14.10. Vi ricordiamo inoltre che potrete guardare la puntata in streaming sul sito e l’App di Mediaset Play. Ma adesso vediamo in dettaglio la trama.

Durante la festa di beneficienza a casa di Zavala, Arturo sorprende Silvia intenta a frugare fra le cose del generale. Quale sarà la reazione del Valverde? Leonor si apre con Inigo, raccontandogli della morte di suo padre Maximiliano e del marito Pablo. Da parte sua, il giovane Cervera sembra gradire molto la compagnia della figlia di Rosina.

Anticipazioni Una Vita: Diego vuole lasciare Acacias

Durante una riunione a casa Palacios, Diego umilia Blanca chiedendole di andarsene entro 24 ore dalla sua casa. Ursula rivela a Susana che Flora e Inigo stanno vendendo merci di contrabbando alla Deliciosa: la sarta affronta allora i due e dice loro di essere pronta a denunciarli alle autorità.

Dopo essere stata cacciata da Diego, Blanca accetta l’ospitalità dell’amica Leonor. Rosina non sembra però gradire la presenza della giovane Dicenta. Dopo l’ennesima lamentela della moglie di Liberto, Blanca decide di togliere il disturbo. Ursula le chiede allora di ritornare a casa Alday. Cosa deciderà? E soprattutto, come la prenderà Samuel?

Diego confida a Felipe di avere i giorni contati a causa del mercurialismo. Intanto il maggiore dei figli di Jaime ha deciso di lasciare Acacias insieme a Huertas, affinché Blanca non debba soffrire nel vederlo morire e per facilitare il suo ricongiungimento con Samuel. Diego e la Lopez si recano al giacimento d’oro di Ramon e Rosina per discutere con gli operai le nuove condizioni di lavoro. Cosa succederà ora? Per saperlo, non ci rimane che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Una Vita.