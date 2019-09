Una Vita, anticipazioni 5 settembre: Pena finalmente libero. Arturo resta cieco

Le anticipazioni di Una Vita sono pronte a raccontarci che cosa accadrà nella puntata di giovedì 5 settembre 2019, nel corso della quale vedremo Pena assolto dall’accusa di omicidio grazie alla fondamentale testimonianza di Cesareo. Inoltre, l’operazione di Arturo non andrà come previsto, ma Silvia deciderà di tenere nascosta la verità al fidanzato. Ma ora scopriamo più nel dettaglio la trama.

Arturo ha deciso di sottoporsi all’innovativo intervento del dottor Taronji allo scopo di guarire dalla cataratta, che gli sta lentamente portando via la vista. Nonostante ci siano concrete possibilità di successo, l’intervento si preannuncia molto rischioso e potrebbe finire per aggravare la situazione del colonnello. Il Valverde si prepara dunque ad affrontare l’operazione, rincuorato dalla sua fidanzata Silvia, che non ha mai spesso di stargli vicino.

Anticipazioni Una Vita: Riera sa la verità su Samuel

A causa dell’anestesia, l’intervento di Arturo non va come previsto. Purtroppo, Taronji non è riuscito a rimuovere del tutto la cataratta, ma Silvia preferisce nascondere la verità al suo amato. Invece, Antonito continua a trascurare Lolita per terminare il suo progetto sul “tergilune”. Per far scagionare Pena dall’accusa di aver ucciso l’Indiano, Felipe chiama a testimoniare Cesareo. Grazie alla decisiva testimonianza del vigilante, Pena viene prosciolto da ogni accusa e può finalmente tornare ad Acacias da uomo libero. Flora può così riabbracciarlo.

Riera dichiara a Carmen tutto il suo amore, ma continua a tenerla all’oscuro sulla malvagità di Samuel. Infatti, l’investigatore è al momento l’unico al corrente delle malefatte dell’Alday. Riuscirà ad avvertire Diego e Blanca prima che sia troppo tardi?

Ormai in preda alla follia, Samuel continua nel frattempo a portare avanti il suo perfido piano per impedire a Blanca di partire insieme a Diego: l’Alday comunica al fratello e a Blanca che Moises è stato ricoverato d’urgenza in ospedale a causa di una improvvisa crisi di vomito e febbre. Cosa succederà adesso? Ricordiamo ai fan che Una Vita viene trasmessa da lunedì a venerdì su Canale alle 14.10 circa, mentre il sabato va in onda su Rete 4 a partire dalle 21.25.