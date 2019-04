Una Vita, anticipazioni 5 aprile: Samuel ed Ursula alleati?

Le anticipazioni di Una Vita sono pronte a raccontarci cosa accadrà nell’episodio di venerdì 5 aprile 2019, in onda alle 14.10 su Canale 5. Inoltre sarà possibile rivedere la puntata in streaming sul sito Mediaset Play o l’app Mediaset Play. Ma ora scopriamo in dettaglio la trama.

Gli abitanti di Acacias sono in attesa della messa in memoria della povera Adela. Senza vergogna, il colonnello Arturo Valverde si presenta al funerale per dare le condoglianze. Susana legge la lettera che ha ricevuto. A scriverle è Simon che invita tutti al perdono.

Anticipazioni Una Vita: i dubbi di Maria Luisa e Victor

Samuel ha subito un cambiamento senza precedenti da quando ha scoperto che Blanca è affetta da mercurialismo. Infatti, l’unico modo per prendere la malattia era andare a letto con suo fratello Diego. Dopo aver scoperto il tradimento della moglie, il giovane decide di parlarne con Ursula, che però non si mostra per niente sorpresa. Questa dice al genero di mantenere la calma per non mettere a repentaglio la gravidanza della moglie e di aspettare la nascita del bambino per decidere cosa fare con lei.

Blanca continua a sentirsi molto debole, ma ha deciso di non darsi per vinta per il bene del bambino che porta in grembo. La giovane viene curata con dei farmaci dal marito, ma non ne conosce la composizione. Ha chiesto perciò alla sua amica Leonor di farne analizzare il contenuto. Intanto la Dicenta ignora di aver contratto il mercurialismo da Diego andando a letto con lui, perché Samuel ha deciso di non rivelarle il risultato delle analisi.

C’è di nuovo aria di maretta tra Maria Luisa e Victor per via del matrimonio e perché il ragazzo non le ha parlato prima della vendita della Deliciosa. Maria Luisa decide di chiedere consiglio a Trini. La Crespo infatti l’ha sempre trattata come una figlia ed è sicura che anche stavolta saprà darle il consiglio giusto. Anche Victor è in difficoltà e ne parla con Liberto. Il suo desiderio è quello di sposare la fidanzata e di partire insieme a lei a Parigi. Riuscirà a realizzarlo? Per saperlo, non ci resta che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Una Vita.