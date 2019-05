“Una Vita” anticipazioni 4 maggio 2019: Diego prega Samuel di occuparsi di Blanca

Le anticipazioni di Una Vita sono pronte a svelarci la trama dell’episodio di sabato 4 maggio 2019, che andrà in onda su Canale 5 a partire dalle 14.10. La puntata verrà inoltre trasmessa in streaming sul sito e l’app di Mediaset Play. Ma ora scopriamo insieme cosa sta per accadere ai nostri protagonisti di Acacias 38!

Credendo ormai di aver poco da vivere, Diego prega Samuel di occuparsi di Blanca una volta che lui non ci sarà più. Il fratello gli risponde che questo dipenderà soprattutto da lei. Successivamente Ursula illustra a Samuel la seconda parte del suo piano, che si avvale anche stavolta del coinvolgimento di Jaime.

Anticipazioni Una Vita: Inigo e Leonor sempre più vicini

Arturo convince il generale Zavala ad accettare la partecipazione di Silvia al galà di beneficienza che ha intenzione di indire per finanziare l’associazione dei Patrioti, dei quali il generale è presidente. Nel frattempo, Blanca vorrebbe che Diego si aprisse e le spiegasse perché è diventato così freddo e scostante con lei. Huertas consiglia all’amico di raccontare della sua malattia a Blanca, ma lui continua a tenerlo segreto.

I vicini mentono a Susana dicendole che alla Deliciosa non avviene nulla di strano. Anche Liberto si fa corrompere e finisce per unirsi alle feste clandestine di Inigo e Flora. La relazione fra Marcelina e Jacinto si conclude presto perché la giovane pretende che lui la sposi subito. Riusciranno i due a trovare un punto di incontro?

Intanto il rapporto tra Leonor e Inigo diviene sempre più stretto. La ragazza si è avvicinata a lui per scrivere un racconto su suo padre, il famoso l’esploratore Cesar Cervera, ma ha scoperto di essere profondamente attratta da lei, cosa che ha confidato anche all’amica Blanca. Dall’altra parte, anche Inigo mostra di gradire la presenza della bellissima figlia di Rosina. Che tra i due stia per succedere qualcosa? Per saperlo, non ci rimane che aspettare il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Una Vita.