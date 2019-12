Una Vita, anticipazioni 4 dicembre: Telmo scopre che Samuel contrabbanda opere d’arte

Le anticipazioni della puntata di Una Vita di mercoledì 4 dicembre 2019 ci mostrano cosa accade a Celia. Felipe darà alla donna una notizia non proprio felice. L’Alvarez – Hermoso dirà alla propria consorte che le abitazioni site nel quartiere dove i due abitavano in precedenza sono state distrutte a causa di una copiosa inondazione. Tano e la moglie avranno un moto di solidarietà verso chi è rimasto duramente colpito da questa tragedia. I due coniugi decideranno di ospitare gli sfollati. Una Vita viene trasmesso su Canale 5 alle 14.10.

Il quartiere di Acacias 38 viene colpito da una tremenda notizia: una copiosa un’inondazione distrugge le abitazioni site nel quartiere vicino. Molte le persone che hanno perso le loro abitazioni e sono divenute di fatto degli sfollati. Felipe scopre, così, che anche la casa di Tano, il bambino che lui e la moglie avevano accolto in casa loro tempo addietro, risiedeva in quel quartiere. L’Alvarez – Hermoso racconta a Celia quanto avvenuto.

Celia, mossa dal dolore e solidale con chi si trova ad avere perso tutto, decide di accogliere in casa sua alcune persone colpite da tale tragedia. Questa decisione è stata presa dalla donna in onore di suo figlio, lontano da Acacias da molto tempo.

Una Vita del 4 dicembre 2019: Telmo si scaglia contro Samuel

L’Alvarado non è molto disponibile nei confronti di Padre Telmo che cerca di salvarla dalla brama di denaro di Samuel. Lucia è innamorata dell’Alday e non crede a nulla che venga detto contro di lui. In fondo al suo cuore Lucia sente che il religioso non ha cattive intenzioni e capisce che, forse, egli vuole solo il suo bene.

Samuel viene anche accusato di avere introdotto ad Acacias 38 delle opere non originali, ma bensì contraffatte. Samuel nega ogni accusa che gli viene addebitata, ma in realtà ogni suo gesto è un tentativo di legare sempre più Lucia a sè.