Una Vita, anticipazioni 31 ottobre: Samuel vuole sposare Lucia, Padre Telmo cerca di impedirlo

Le anticipazioni per la puntata del 31 ottobre 2019 della soap opera iberica Una Vita danno conferma della malvagità di Samuel. Il giovane Alday ha sempre finto di provare qualcosa per Lucia. L’uomo ha orchestrato sin dall’inizio ogni singola mossa. Samuel è un abile manipolatore e l’Alvarado una giovane donna ingenua e di buon cuore.

Egli ha interpretato la parte dell’uomo innamorato, buono, mosso solo da buone intenzioni. Lucia è caduta nella sua trappola e ora Samuel mira ad impossessarsi dell’eredità della donna. Ella possiede un’ingente patrimonio lascitole dai Marchesi di Valmez. Lucia è nata dell’incesto tra due ricchi fratellastri.

Lucia ha da tempo intrecciato un rapporto con Padre Telmo. Il religioso ha sempre cercato di consigliare al meglio la giovane, di aiutarla e di starle vicino. Padre Telmo ha capito subito che in Samuel albergava un comportamento poco limpido. Padre Telmo cercherà in ogni modo di fare capire a Lucia la vera natura di Samuel, ma senza successo. La donna è come sotto l’effetto di un un’incantesimo e crede tutto ciò che le viene detto da Samuel.

L’Alday, d’accordo con l’usuraio Batan ha agito sempre contro Lucia. L’aggressione nella quale è rimasto ferito a una mano era tutta una messinscena organizzata con lo strozzino. La successiva preoccupazione mostrata nei confronti di Lucia anche. Samuel è arrivato addirittura a dirsi disposto ad annullare il suo matrimonio con Blanca pur di sposare Lucia. Ovviamente a muoverlo non è amore, ma la brama di impossessarsi del patrimonio dell’Alvarado. Padre Telmo è disperato; egli arriva a rivolgersi al priore per chiedergli di impedire l’annullamento del matrimonio tra Samuel e Blanca. Il religioso disperato arriva anche a organizzare un incontro tra lo strozzino Batan e Lucia. Egli vuole che lo giovane incontrato ti l’usuraio al fine di farle capire chi è davvero Samuel Alday.