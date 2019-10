Una Vita, anticipazioni 30 ottobre: Samuel sorprende Felipe e Celia, Casilda decide di lasciare Acacias

Lucia Alvarado e la giovane Casilda saranno ancora al centro della narrazione del prossimo appuntamento con la soap opera di Canale 5 “Una Vita” che andrà in onda mercoledì 30 ottobre 2019 dalle 14,10 sulla rete ammiraglia Mediaset. Il giovane Alday è sempre più deciso a ar breccia nel cuore della Alvarado, così arà un gesto inaspettato che sorprenderà in molti.

Samuel va a casa di Felipe e Celia per chiedere ai parenti più prossimi di Lucia il permesso di corteggiare la giovane ereditiera, che però sembra avere più di un ripensamento riguardo alla sincerità del gioielliere. Nel frattempo fervono i preparativi per la rappresentazione di Leonor, anche Susana presterà la sua opera per realizzare i costumi di scena.

La sorpresa di Samuel a Felipe e Celia

Il giovane Alday rassicura gli Alvare Hermoso circa le sue intenzioni nei confronti di Lucia, infatti metterà subito in chiaro il fatto di aver chiesto l’annullamento del matrimonio con Blanca, la figlia di Ursula che insieme a Diego sono stati i protagonisti della narrazione fino a qualche mese fa.

Il gesto di Samuel stupisce non poco elipe e Celia, che se da un lato apprezzano le buone intenzioni del ragazzo, dall’altro dubitano fortemente della sua genuinità, inatti sospettano che l’uomo sia più interessato al denaro di Lucia che non ai sentimenti. L’eredità della ragazza, infatti, rappresenterebbe per Samuel la risposta ai suoi problemi finanziari e quelli con lo strozzino, che certo non accetta più scuse.

Nel frattempo l’altra protagonista di puntata è la giovane Casilda, che sente di dover lasciare Acacias e vivere un nuovo capitolo della sua vita altrove. La decisione di Casilda addolorerà non poco la sorellastra Leonor, che invece vorrebbe poter avere la sorella sempre al suo fianco. Casilda spera che la madre Maria possa accompagnarla in questo suo allontanamento, ma la donna avrà in serbo nuove sorprese.