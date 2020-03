Una Vita, anticipazioni 3 marzo 2020: Telmo perde il suo testimone chiave per liberare Ursula

Le anticipazioni di Una Vita sono pronte a svelarci la trama della puntata di mercoledì 3 marzo 2020, in onda su Canale 5 al consueto orario delle 14.10. Nel corso di questo nuovo ed entusiasmante appuntamento con le vicende degli abitanti di Acacias 38 vedremo Telmo informare Lucia della morte del mendicante, testimone chiave per far uscire finalmente Ursula dal carcere. La posizione della donna si aggraverà perciò ulteriormente.

Il mendicante, il solo ad aver assistito all’omicidio di Frate Guillermo, viene trovato senza vita in circostanze non del tutto chiare. Esasperato per la situazione, Telmo finisce per scagliarsi contro il priore Espineira, accusando di aver ordinato lui l’uccisione del mendicante, al fine di celare il suo coinvolgimento nella morte di Guillermo.

Anticipazioni Una Vita: Trini si sente minacciata da Celia

Telmo informa Lucia della morte del mendicante. Mentre Ursula continua a trovarsi in carcere e sta per perdere in seguito a quanto successo ogni speranza di poter essere scarcerata, Agustina confida a Fabiana di aver visto in volto l’assassino di Fra Guillermo. Intanto un sicario minaccia con un coltello la povera Agustina. Riuscirà la domestica a trovare il coraggio per raccontare finalmente la verità agli inquirenti o Ursula sarà condannata a pagare per un crimine che non ha commesso?

Trini si trova in una difficile situazione di salute, tant’è che il medico le ha prescritto un farmaco salvavita, che dovrà assumere con assoluta celerità quando le si presenterà una crisi a causa della gestosi. Dato che è impegnato con il lavoro, Ramon decide di affidare Trini nelle mani di Celia.

La Crespo si sente però minacciata dal comportamento dell’amica e discute con lei su come prendersi cura di sua figlia Milagros. È nel corso di questa discussione che improvvisamente Trini si sente male. Cosa accadrà adesso? Lo scopriremo nel nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Una Vita.