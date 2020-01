Una Vita, anticipazioni 3 gennaio 2020: Felipe rischia la vita per Celia

Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della soap Una Vita per la puntata che sarà trasmessa venerdì 3 gennaio 2020 su Canale 5 dalle 13:41 fino alle 14:20, così come riportato sul palinsesto della guida tv di Mediaset Play.

Samuel si dice disponibile ad offrire ospitalità a Felipe e Lucia. Telmo si dice in disaccordo sulla presa dal giovane Alday. Felipe è disposto a violare la quarantena per stare vicino a Celia, sua moglie, che si torva in fin d vita colpita dalla stessa malattia che affligge gli sfollati.

Celia è in fin di vita: Felipe fa di tutto per starle vicino

Nella puntata di Una Vita che andrà in onda venerdì 3 gennaio 2020 scopriamo come prosegue la salute di Celia, cugina di Lucia. Celia è svenuta durante la festa di fidanzamento di Samuel e Lucia. Si scopre, così, che la donna è afflitta da un virus contratto mentre assisteva in parrocchia gli ammalati dell’Hoyo. La salute della donna ha continuato a peggiorare fino a che il medico non disposto la quarantena per la donna.

Felipe è disperato e non vuole allontanarsi dalla sua amata. Per stare sempre con sua moglie l’uomo viola persino la quarantena, rischiando di rimanere contagiato. Il dottore Quiles comunica all’uomo che purtroppo, la salute della donna non sembra potere andare incontro a miglioramenti. Celia, nel mentre, decide di incontrare il parroco per farsi dare l’estrema unzione.

Ella è consci della sua situazione e capisce di essere in pericolo di vita e di non avere alcuna possibilità di salvarsi. Lolita, dopo essere venuta a conoscenza delle condizioni di salute della sua padrona, inizia a pensare di rimandare le nozze con Antonito. A sorpresa, proprio l’Alvarez-Hermoso ad opporsi alla decisione di Lolita, spingendola nel proseguire nei preparativi per le sue nozze. La notizia della quarantena di Celia si è diffusa in tutta Acacias 38 e nel quartiere si scatena il panico.