Una Vita, anticipazioni 29 ottobre: Samuel chiede a Lucia di diventare la sua fidanzata

Le anticipazioni di Una Vita ritornano puntuali per raccontarci cosa succederà negli episodi in onda martedì 29 ottobre 2019, su Canale 5 alle 14.10, e poi su Rete 4 in prima serata, alle 21.25 circa. Durante questo doppio avvincente appuntamento con i nostri amici di Acacias 38 vedremo Fabiana fare a Casilda una sconcertante rivelazione su sua madre Maria, mentre Samuel sorprenderà Lucia con una coinvolgente dichiarazione d’amore. Ma, ora scopriamo insieme meglio la trama.

Dopo essere riuscito nuovamente a conquistarsi la sua fiducia, Samuel sorprende Lucia con una sentita dichiarazione d’amore. Higinio convince Maria a mettere da parte ogni scrupolo per proseguire nel loro piano per impadronirsi del denaro degli Hidalgo. Quando Casilda, confidandosi con Maria, le dice di non sopportare più la situazione di tensione che si è creata e di volere lasciare Acacias, questa ne approfitta per proporle di partire con lei.

Anticipazioni Una Vita: Higinio e Maria tramano alle spalle di Casilda

Il progetto teatrale di Leonor pare destinato a fallire a causa delle intemperanze degli attori e della severità dell’autrice. Pena e Inigo riescono però a salvare la situazione, convincendo Leonor a rinunciare al bacio tra Carmen e Flora. Conquistata dalla dichiarazione di amore di Samuel, Lucia inizia a prendere in seria considerazione l’ipotesi di intraprendere una relazione con lui.

Al fine di evitare scandali, Felipe e Celia vorrebbero intervenire per separare i due giovani, ma Samuel li anticipa confessando agli Alvarez-Hermoso il suo amore per Lucia. Quindi chiede a Celia e a Felipe il permesso di corteggiare la Alavarado una volta ottenuto l’annullamento del suo precedente matrimonio con Blanca. Telmo convince però Espineira a rinviare la procedura, affermando che ciò potrebbe nuocere ai loro piani. Higinio e Maria continuano a tramare per mettere le mani sul denaro di Casilda, mentre Fabiana mette in guardia quest’ultima sul fatto che i due potrebbero avere una relazione. Infatti, la madre di Cayetana rivela alla giovane di avere visto i due baciarsi. Inizialmente incredula Casilda decide poi di indagare.

Intanto Casilda è sempre più combattuta: non sa se restare ad Acacias, oppure tornare nel suo paese con la madre ed acquistare insieme una fattoria. Ramon si infuria con Antonito, quando scopre che lui vuole vendere il poligrafo. Finalmente riprendono le prove per lo spettacolo di Leonor. Inigo commissiona a Susana i costumi, ma Cesareo la mette in guardia sull’immoralità dell’opera. Cosa accadrà adesso? Lo scopriremo nel nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Una Vita.