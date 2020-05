Una Vita, anticipazioni 29 maggio 2020: Genoveva ha paura di un uomo che la minaccia

Cosa ne pensa l’autore

Anna Morandino - Genoveva non può cancellare il suo passato oscuro da prostituta. Purtroppo, quando dovrebbe essere un po' gioiosa, si presenta un nuovo problema. Questa volta è Ariza, un delinquente che arriva nel quartiere di Acacias e che la sta cercando per comandarla di fare del lavoro sporco per lui e coinvolge ovviamente anche il marito di Genoveva. In che modo questa volta la Salmeron si salverà dalle minacce di quest’uomo?