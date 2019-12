Una Vita, anticipazioni 29 dicembre 2019: Lolita ha un altro uomo?

La soap opera Una Vita non smette di essere trasmessa neanche durante il periodo di Natale. Su Canale 5 alle ore 14:10 sarà possibile vedere le puntate che raccontano le vicende dei personaggi più amati. Le vicende che si svolgono ad Acacias 38 non verranno trasmesse solo nelle giornate di Natale e Santo Stefano e l’orario in cui verranno proiettate saranno le 13:40 (al posto di Beautiful).

I telespettatori italiani, durante questi ultimi giorni, stanno vedendo cosa accade tra Samuel e Lucia: l’Alvarado è sempre più innamorata del giovane Alday che finge di ricambiare il suo sentimento per poterla sposare e dividere con lei la fortuna che la giovane erediterà. Nella puntata di Una Vita che verrà trasmessa domenica 29 dicembre 2019 protagonista è Lolita viene sconvolta da Ceferino: l’uomo assevera di essere il suo promesso sposo.

Anticipazioni Una Vita: Lolita ha un altro uomo?

Nella puntata di Una Vita che andrà in onda domenica 29 dicembre 2019 scopriamo come prosegue la vicenda tra Lolita, Ceferino e Antonito. Poco tempo addietro è arrivato nel quartiere di Acacias 38 Ceferino, un uomo che asserisce di avere un conto in sospeso con Lolita. la ragazza, una volta la cospetto dell’uomo, rimane basita. La donna non sa chi sia costui e cosa possa volere da lei. nella sua incredulità la giovane sembra sincera e ciò lascia perplesso Ceferino.

L’uomo alla fine dipana il mistero: egli altri non è che il promesso sposo di Lolita. La notizia lascia tutti basiti, Lolita compresa e la reazione di Antonito è facilmente prevedibile. Lolita è in crisi: non vuole che Antonito scopra tutto ciò; dapprima cerca di nascondere tutto all’uomo che ama, ma la verità verrà a galla. Alla fine la donna conviene nell’impossibilità di nascondere questa cosa ad Antonito e decide di metterlo al corrente di tutto. Antonito, dapprima basito rimane senza parole; successivamente, ponderando a mente fredda l’uomo cerca di ragionare e di trarre le sue conclusioni. Antonito scoprirà che in realtà è tutto un equivoco che fonda le sue radici in una tradizione arcaica che vige a Cabrahigo.

A Cabrahigo se due giovani si baciano automaticamente sono promessi sposi. Lolita non sapeva nulla di tutto ciò, quindi, suo malgrado si è ritrovata impegolata in una promessa, di fatto, mai concessa. Antonito capisce la buona fede della giovane e pensa di risolvere la questione a modo suo. Lolita, però, fa una rivelazione sconcertante ad Antonito: Ceferino è davvero l’uomo che ama. Cosa ha spinto al giovane ha fare una rivelazione del genere? Ceferino la mincaccia ed ella è costretta a sostenere questa strana realtà?