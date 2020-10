Una Vita, anticipazioni 28 ottobre: rivelazioni forti su Marcia

Una Vita, la fortunata soap opera spagnola nata dalla penna di Aurora Guerra, intrattiene da tempo i telespettatori italiani su Canale 5 durante l’orario pomeridiano. La puntata che viene trasmessa mercoledì 28 ottobre 2020 ci racconta cosa accade a Marcia. La donna subisce continue vessazioni da Ursula e stanca della situazione decide di confidarsi con Felice che prende le sue difesa. Le rivelazioni sul passato della giovane domestica brasiliana sono molto forti e lasceranno tutti a bocca aperta. Ad aggravare il suo dolore, c’è la perfida Dicenta che, conoscendo il suo passato, la tiene costantemente sotto scacco grazie a continue minacce.

La povera Marcia è una giovane donna di colore, di origine brasiliana. È al servizio di Alvarez Hermozo ma è stata reclutata dalla perfida Dicenta e da Alfredo. La giovane viene assunta con l’obiettivo di sorvegliare Felipe. La ragazza è assunta come nuova domestica a casa di Felipe, poichè Agustina è in convalescenza dopo avere cercato di togliersi la vita. Inizialmente subisce pregiudizi poiché di colore e ad Acacias non è vista bene. Felipe fa fatica a comunicare con lei visto la scarsa conoscenza dello spagnolo da parte della giovane. Marcia riesce comunque a fare breccia nel cuore dell’uomo grazie alla sua abilità con il pianoforte. Tra i due inizia a crearsi un rapporto che mostra dei risvolti inaspettati al ruolo che entrambi occupano. Spoiler serie tv

Marcia è stata una schiava

Le anticipazioni tv su Marcia ci rivelano il suo passato pieno di dolore. La giovane ragazza brasiliana ha un grande dolore che la tormenta. La giovane è stata infatti una schiava e questi ricordi dolorosi non riescono ad abbandonarla. Sembra anche, dai ricordi che Marcia ha a tratti, che durante il periodo della schiavitù abbia perso qualcuno a lei molto caro. Ella desidera raccontare tutto a Felipe, ma teme che egli possa mal giudicarla. La situazione è resa ancora più grave dal rapporto teso con Ursula che la tormenta senza pace. Alla fine le vessazioni psicologiche alle quali Marcia è sottoposta dalla perfida Ursula avranno la meglio e così ricerca conforto in Felipe.

Ursula minaccia Marcia e le rende la vita impossibile

La puntata della serie tv Una Vita che viene trasmessa mercoledì 28 ottobre 2020 ci rivela che Ursula non perde occasione per schiavizzare continuamente Marcia. La perfida Dicenta minaccia la giovane di farla tornare al periodo nero della sua schiavitù. La giovane brasiliana fa parte di una famiglia poverissima che l’ha portata ad essere in Brasile schiava di un crudele possidente terriero che la sottoponeva a terribili torture e abusi. Quando Marcia è riuscita a giungere in Spagna ha conosciuto Ursula che ha comprato la sua libertà, ma come è noto la donna non fa nulla per empatia nei confronti degli altri ma per ottenere qualcosa in cambio.

L’animo nero di Ursula non le permette di avere comportamenti umani, anzi; non appena vede che Genoveva soffre a causa di Marcia non esita ad intervenire. Quest’ultima ha infatti scoperto che tra Felipe e Marcia c’è un rapporto d’amore e questo la rende pazza di gelosia. Allora Ursula intima alla giovane brasiliana di andarsene da Acacias. Marcia spaventata si rivolge all’Alvarez raccontando la situazione nella quale si trova e la verità sul suo passato. L’uomo non esita a prendere le sue difese contro Ursula e dice alla donna che se perpetue nei suoi comportamenti disumani verso Marcia le conseguenze saranno pesanti. Felipe è persino disposto a denunciare Ursula per schiavismo.