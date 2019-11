Una Vita, anticipazioni 27 novembre 2019: Samuel picchia Telmo

Le anticipazioni per la puntata della soap Una Vita per il 27 novembre 2019 ci rivelano come Lucia continui ad essere soggiogata dai sentimenti che prova per Samuel. Nella puntata di mercoledì la ragazza incontra Padre Telmo e questo avvicinamento non la lascia indifferente. Cosa accadrà? Lucia riuscirà a riacquistare l’uso della ragione? Oppure perpetrerà il comportamento che la ha portata ad essere l’ago della bilancia che ha condotto Telmo condannato dal tribunale ecclesiastico?

Lucia si sente profondamente legata a Samuel. La giovane crede ad ogni cosa che l’uomo le dice; ella è davvero convinta che nell’aggressione che lui ha subito tempo fa, alla quale lei ha assistito, lui abbia davvero cercato di difenderla a costo della sua incolumità. Infine l’Alvarado crede ad ogni cosa Samuel le racconti, senza battere ciglio e dimostrandosi disposta a stravolgere tutta la sua vita per lui.

Samuel è furbo ed astuto come un serpente. Egli sa che per accattivarsi la giovane e per riuscire il suo scopo finale deve fare sempre più leva sui sentimenti che ella nutre per lui. Lo scopo che l’Alday vuole raggiungere è, ovviamente, quello di impadronirsi della ingente eredità che la giovane possiede. Samuel decide allora di dare a Lucia facoltà di utilizzare il suo ufficio per usarlo come un studio nel qual restaurare opere classiche.

Lucia rimane piacevolmente colpita da tanta generosità e bontà. Come al solito ella non riesce a capire chi sia davvero Samuel. L’Alvarado si ritrova faccia a faccia con Padre Telmo; il religioso è stato accusato dello stupro ai danni della giovane; stupro, mai avvenuto e del quale Lucia non ha ricordo. A fare leva sulla possibilità che tale avvenimento sia avvenuto, è stata tale Alicia Villanueva. Quest’ultima è una mera complice di Samuel che ha accusato il religioso di abusi.

Lucia, combattuta, ha finito per cedere e ha deciso di schierarsi dalla parte di Samuel, condannando di fatto il sacerdote. Il ritorno di Telmo ad Acacias 38 non è stato preso bene da Samuel; egli teme che il religioso posso smascherarlo e impedirgli di raggiungere il suo obiettivo. Tra i due avviene una rissa durante la quale l’Alday colpisce Telmo.

Samuel provoca ripetutamente il sacerdote incitandolo alla rissa. Padre Telmo rimane quanto più tranquillo gli sia possibile in una situazione del genere e si rifiuta di usare violenza nei confronti di Samuel. Ad assistere alla scena è Ursula. La perfida dark lady rimane colpita da quanto avviene sotto ai suoi occhi. La cattiveria di Samuel le è nota, essendo stata la sua burattinaia, nonché sua compagna di malaffare.

La compostezza di Telmo e la sua volontà di non raccogliere le provocazioni stupiscono Ursula che osserva la scena con una crescente preoccupazione personale. Le puntate di Una Vita vengono trasmesse tutti i giorni su Canale 5 dalle 14:10 e su Mediaset Play è possibile vedere le clips contenenti le scene più salienti di ogni messa in onda.