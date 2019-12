Una Vita, anticipazioni 27 dicembre: Inigo si mette nei guai

Dopo la breve pausa natalizia, Una Vita tornerà in onda venerdì 27 dicembre 2019 su Canale 5 con un piccola variazione di orario, infatti la soap opera spagnola prenderà il posto di “Beautiful”, quindi sarà trasmessa alle 13,40 circa subito dopo il telegiornale. Gli abitanti di calle Acaciass 38 sono molto preoccupati per Celia, che è stata messa in quarantena dopo aver contratto un brutto virus.

Lolita, dopo aver appreso del brutto momento che stanno passando Felipe e Celia, decide di non proseguire con i preparativi del matrimonio con Antonito, posticipando quindi le nozze a quando la Alvarez Hermoso non si rimetterà. La moglie di Felipe, però, quando scoprirà questa situazione si arrabbierà molto con la sua domestica.

Inigo inizia una nuova attività

Nel frattempo arriva ad Acacias una vecchia conoscenza, cioè Marcelina, che i telespettatori e fan della soap opera ricorderanno essere andata via per un mal d’amore. La donna, infatti, era stata rifiutata da Jacinto, che sembrava essere allergico alle relazioni serie e durature. Nonostante siano in tanti a domandare a Marcelina dove sia stata per tutto questo periodo, la donna preferisce mantenere il segreto e non rivelare ad alcuno cosa ha fatto in questi ultimi mesi.

Dopo essere stata visitata, Celia è stata messa in quarantena, infatti il medico ha ordinato a tutti di allontanarsi e non avere alcun contatto con la donna, per evitare il rischio del contagio. Nel frattempo Inigo inizia a mostrare sempre maggiore interesse nelle attività sportive organizzate da Liberto.

Ma non è tutto, perché il pasticcere inizierà ad interessarsi anche ad un’attività molto pericolosa, cioè quella delle scommesse di boxe. Una situazione che porterà avanti senza che né la fidanzata Leonor nè la sorella Flora ne sappiano nulla. Nel frattempo Samuel riceverà una brutta notizia da parte di Lucia: la Alvarado, infatti, non sembra più inetressata a sposarlo.