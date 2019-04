“Una Vita” anticipazioni, 27 aprile 2019: il perfido inganno di Ursula a Diego

Le anticipazioni di Una Vita sono pronte a svelarci quanto accadrà nella puntata di sabato 27 aprile 2019, che verrà trasmessa su Canale 5 alle 14.10. Inoltre, potremo vedere i nostri protagonisti anche in streaming sul sito Mediaset Play o tramite l’App Mediaset Play. Ma adesso vediamo insieme la trama!

Inigo ha accettato di far scrivere a Leonor un libro sulla vita del padre, il celebre esploratore Cesar Cervera. Il giovane inizia così a raccontarle delle mirabolanti avventure vissute dal suo illustre genitore lasciando la figlia di Rosina a bocca aperta.

Anticipazioni Una Vita: il cambiamento di Arturo

Le anticipazioni di Una Vita ci rivelano intanto che la frequentazione con Sivia Reyes sta influenzando positivamente Arturo: egli prega Susana di far ricevere alla figlia Elvira una sua lettera e la informa che intende far dare una messa in memoria di Adela.

Messa alle strette, Agustina confessa al colonello di non sapere né leggere, né scrivere e di essere pronta a lasciare il lavoro. L’uomo si mostra però insolitamente magnanimo e comprensivo. Intanto con l’aiuto di Fabiana, Agustina procura al Valverde l’indirizzo dell’hotel, nel quale alloggia Silvia. Quando il colonello si reca a trovarla, la donna è già partita. Riuscirà a rintracciarla?

Stando al piano escogitato da Ursula, dovrà essere Jaime ad informare Diego che gli rimane poco da vivere a causa del mercurialismo. Samuel è contrario, perché non vuole coinvolgere il padre. Quando però vede il fratello per strada insieme a Blanca e viene a sapere che i due vogliono dare un cocktail per presentarsi agli amici come una coppia, Samuel viene sopraffatto dalla gelosia ed accetta il piano di Ursula. Cosa succederà ora a Blanca e Diego? Riusciranno finalmente a vivere liberamente il loro amore? Per saperlo, non ci resta che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Una Vita.