Una Vita, anticipazioni 26 ottobre: Telmo difende Lucia. Samuel e Bazan sono complici

Le anticipazioni di Una Vita si fanno sempre più coinvolgenti. In questo nostro nuovo appuntamento con i protagonisti di Acacias 38 ci occuperemo della trama della puntata di sabato 26 ottobre 2019, che andrà in onda su Canale 5 al solito orario delle 14.10. Durante questo episodio vedremo Celia fare pressioni su Lucia per convincerla a rinunciare all’eredità, ma l’unico risultato che otterrà sarà quello di inimicarsela. Ma adesso scopriamo insieme meglio che cosa ci aspetta.

Celia fa pressione su Lucia affinché faccia pubblico atto di contrizione e rinunci all’eredità dei Marchesi di Valmes, per non venire emarginata dagli abitanti del quartiere. Il suo tentativo non ottiene però l’effetto sperato e Lucia, infastidita, decide di prendere le distanze dalla cugina. Intanto la Alvarado può contare sul sostegno di padre Telmo e Samuel.

Anticipazioni Una Vita: Telmo giustifica il suo operato con Espineira

Dopo aver difeso Lucia dagli attacchi di Susana, Telmo prepara un sermone in favore della giovane. Il sacerdote riceve poi una visita di Espineira, il quale è infuriato con lui perché il segreto di Lucia è divenuto di pubblico dominio. Il padre si giustifica però con lui, dicendo che tutto questo fa parte di un suo piano per spingere la giovane a cedere la sua fortuna a favore della Chiesa.

Leonor convince sua madre Rosina a chiedere scusa a Casilda e ad accettare la domestica in casa come una della famiglia. Dopo essersi riconciliate, Rosina e Casilda si abbracciano commosse. Flora riesce finalmente ad ottenere un provino per lo spettacolo teatrale di Leonor.

Dopo aver acquistato dei dolci per la cena alla quale ha invitato Lucia, Samuel è raggiunto da Jimeno Bazan. Pare infatti che l’aggressione nella quale è rimasta coinvolta anche la Alvarado, sia stata commissionata proprio dall’Alday. Riuscirà Lucia a scoprire che Samuel la sta ingannando e che mira solo ad impossessarsi della sua eredità? Lo scopriremo nel prossimo appuntamento con le anticipazioni di Una Vita.