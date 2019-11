Una Vita, anticipazioni 26 novembre: l’incubo di Carmen, i sospetti su Alicia, la gara delle caramelle

L’appuntamento di martedì 26 novembre con la soap opera “Una Vita” si preannuncia ricco di avvenimenti imperdibili, come il duro confronto tra Telmo e Samuel Alday che sfocerà in una vera e propria aggressione da parte del gioielliere nei confronti del sacerdote, mentre la domestica Carmen dovrà vedersela con il ritorno di un fantasma, cioè il marito Javier.

Il passato, prima o poi, bussa sempre alla porta e questo accadrà anche alla mite Carmen, che dopo aver fatto i conti con l’inaspettato arrivo del figlio Raul, adesso dovrà vedersela con il ritorno nella sua vita del marito, un uomo violento e senza scrupoli, determinato a coinvolgere la donna in un nuovo complotto.

Celia e Felipe hanno dei sospetti su Alicia

Aggredito dal fratello di Diego Alday, il sacerdote di calle Acacias, come la dottrina insegna, preferirà non reagire bensì porgere l’altra guancia. Telmo dopo essere rientrato in canonica, sarà sorpreso da Ursula, che dopo aver visto il parroco pieno di sangue e graffi, inizierà ad indagare su quanto avvenuto, ma soprattutto sul motivo per cui il suo datore di lavoro ha subito un’aggressione.

Nel frattempo ad Acacias, Celia e Felipe sospetteranno della nuova arrivata Alicia Villanueva. La donna non sembra essere davvero un’esperta d’arte, quindi i coniugi Alvarez Hermoso cercano di vederci chiaro. Per quale motivo Alicia è ricomparsa nella vita di padre Telmo? La lettera scritta da Raul al padre porterà l’uomo sulle tracce della povera Carmen, che molto tempo prima era scappata dal marito e dalle sue quotidiane violenze.

Per Carmen sarà un vero incubo rivedere il marito ad Acacias, e per lei inizieranno i guai. I ricatti del marito tormentano la donna, che è costretta a chiedere a Samuel un anticipo sul suo stipendio, ma questi gli darà soltanto 25 pesetas. Ad Acacias per fortuna non ci sono solo drammi, ma anche momenti di maggiore leggerezza, come quello della gara delle caramelle, a cui parteciperà anche Flora.

A vincere il concorso sarà Miss Pearl, che sembra però essere stata aiutata da Servante. Infatti il custore di calle Acacias 38 sembra abbia detto ai partecipanti di preparare una mela cotogna.