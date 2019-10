Una Vita, anticipazioni 25 ottobre: Lucia scopre di essere nata da un incesto e cerca conforto in Samuel

Le anticipazioni per la puntata del 25 ottobre 2019 della soap opera Una Vita ci rivelano come procede il rapporto tra Lucia e Samuel. L’Alvarado ormai si fida ciecamente del giovane Alday. La donna si sente compresa dall’uomo e gli dà la sua completa fiducia. Anzi, Lucia sente che egli è l’unica persona in grado di capire i suoi sentimenti, le sue pene e i suoi pensieri. Queste certezze permettono all’Alvarado di non curarsi delle chiacchiere delle persone. Gli abitanti di Acacias 38 hanno consigliato a Lucia di chiudere il suo rapporto con l’Alday e di non fidarsi di lui. Lucia, incurante delle critiche, forte del suo sentimento, prosegue nel rapporto che la lega a Samuel.

Lucia non è completamente abbandonata a se stessa, nella sua vita non ce solo Samuel. Celia e Padre Telmo stanno vicino alla giovane e garantiscono ad ella il loro sostegno. Celia, cugina di Lucia, la consiglia su come è giusto che affronto una situazione spinosa venutasi a creare all’interno del quartiere di Acacias 38.

Padre Telmo non nutre particolare stima nei confronti dell’Alday. Egli ha iniziato a pensare che Samuel e l’Espinera abbiano tramato alle spalle di Lucia. Padre Telmo sospetta che tra i due ci sia un accordo per spartirsi la caparra su quanto Lucia possiede. Tale rendita le è stata lasciata dai Marchesi di Valmez con i quali la donna ha scoperto, recentemente, di avere un legame di sangue. Per questa ragione il religioso prende una decisione: racconterà la storia di Lucia.

Ella è nata dell’incesto di due fratellastri. Questa decisione potrebbe avere ripercussioni sull’accordo preso da Samuel con l’Espinera. Ogni cosa ha il suo risvolto negativo: dopo l’azione di Padre Telmo, Lucia e la sua storia saranno conosciuti da tutti gli abitanti di Acacias 38. Dopo che la sua storia è stata resa di dominio pubblico, Lucia è affranta. La donna si vergogna profondamente: ora tutti sanno delle sue origini. Lucia, distrutta, si reca a casa di Samuel. Ormai la donna trova conforto solo quando è in sua compagnia. Samuel accoglie Lucia, si mostra gentile e disponibile. L’uomo è a conoscenza della forte influenza che ha sulla donna e cerca di retirla per sottrarle quanto possiede.

Lucia, fiduciosa e innamorata, inizia a capire che qualcosa nel comportamento dell’Alday non è corretto. L’Alvarado cerca di capire se i sospetti siano fondati e decide di divenire guardinga verso Samuel. Sarà sufficiente questo accorgimento per consentire a Lucia si aprire gli occhi? Capirà ella che uomo è davvero Samuel?

L’unica persona che spezza una lancia a favore di Lucia è sua cugina Celia. La donna pubblicamente racconta a tutti gli abitanti di Acacias 38 la storia della cugina. Quest’ultima è nata da un rapporto incestuoso tra due fratellastri, i Marchesi di Valmez. Ella, però, non ne ha colpa. Per dimostrare la sua purezza e la sua estraneità dalla sua famiglia biologica, Lucia è disposta a rinunciare all’eredità ricevuta da essa.

Padre Telmo, intanto, prepara un sermone da leggere durante la messa. Il religioso conn le sue parole vuole fare capire lestraneura d’animo di Lucia rispetto alla sua famiglia d’origine.