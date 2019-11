Una Vita, anticipazioni 24 novembre 2019: Alicia turbata dall’incontro con Padre Telmo, Cesareo seguito da Samuel

Gli spoiler per la puntata della soap iberica Una Vita che andrà in onda il 24 novembre 2019 ci mostrano come le cose per Padre Telmo si siano inizialmente complicate, ma successivamente prendano una piega migliore. Padre Telmo aveva capito che il cocchiere Gutierrez poteva aiutarlo a dipanare tutti i suoi dubbi su quanto accaduto tra lui e Lucia nell’eremo. Il cocchiere ha asserito di essere a conoscenza di quanto è successo tra i due giovani all’interno di quel luogo.

Telmo decide di avere un incontro con Gutierrez al fine di conoscere tutta la verità su quanto gli è costato la sua reputazione e tutta la sua vita. Gutierrez è un importante testimone per mettere fine una volta per tutte a quanto l’Alday sta tramando alle spalle dell’Alvarado. Come al solito qualcosa va storto. Il cocchiere viene ritrovato sulla sua carrozza da Telmo: l’uomo è in fin di vita e spira tra le braccia del religioso.

Il cocchiere Gutierrez viene trovato in fin di vita

La puntata di Una Vita del 24 novembre 2019 ci rivela come il Martinez decide di scoprire da solo la verità su quanto è stato ordito alle sue spalle. Alla notizia della morte di Gutierrez, Cesareo sembra mostrare segni di agitazione. Questo comportamento genera in Telmo uno strano sospetto e decide di indagare sulla faccenda. Padre Telmo avvicina Cesareo al fine di conoscere cosa lo tormenta poiché egli ha capito, e spera intimamente, di potere trarre informazioni utili per capire la tragedia accaduta al cocchiere. Effettivamente Cesareo sembra essere a conoscenza di qualcosa e il religioso lo spinge a recarsi al commissariato per raccontare quanto sa sulla nefasta vicenda.

Samuel vede che Cesareo si allontana e la cosa lo rende sospettoso: dove vuole andare l’uomo? L’Alday lo segue per scoprire quali siano le sue intenzioni. Ad irritare Samuel è l’iniziativa presa da Augustina: la donna vedendo Cesareo molto preoccupato decide di alleviare le sue pene organizzando per lui qualcosa che serva a farlo rilassare: una merenda con gli amici della soffitta.

Nel mentre Samuel freme; egli è sempre più impaziente di mettere le mani sull’eredità dell’Alvarado. L’Alday non si trova a navigare in acque tranquille: egli è debitore con lo strozzino di un nuovo favore: è stato proprio lui ad eliminare il cocchiere Gutierrez. Lo strozzino si sente rivolgere dall’Alday la richiesta di un nuovo prestito.

Samuel si sente anche confermare la possibilità ce tra lui e Lucia le nozze si possono svolgere senza intoppi né legali né religiosi. Padre Telmo si reca a trovare Celia, ma vede entrare prima di lui Lucia e Alicia Villanueva, la perfida complice di Samuel. E’ anche colpa della donna se lui è stato condannato.

Alicia Villanueva, trovandosi faccia faccia con Padre Telmo, sembra rimanere profondamente turbata. Cosa ha scatenato tale reazione? In verità, nei prossimi giorni si vedrà che il rapporto tra queste due figure si evolverà in maniera inaspettata. Csa sta tramanda la ragazza che è stata la rovina del Martinez?

Le puntate della soap opera Una Vita vengono trasmesse tutti i giorni su Canale 5 dalle 14.10. Non è più confermata la messa in onda delle puntate del martedì sera su Rete 4 e quello del sabato pomeriggio per consentire al palinsesto di ospitare il programma pomeridiano di Amici di Maria De Filippi.