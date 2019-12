Una Vita, anticipazioni 24 dicembre: Felipe mette a rischio la vita per stare con la moglie

La puntanta del 24 dicembre della telenovela “Una Vita” – in onda alle 14,10 circa subito dopo la soap opera americana “Beautiful” – si preannuncia ricca di momenti di alta tensione, infatti oltre a scoprire che la Alvarez Hermoso ha contratto un brutto virus, Lucia si trasferirà a casa di Samuel – per evitare il contagio – mentre Felipe deciderà di mettere a repentaglio la sua vita per assistere la moglie e non lasciarla sola in quarantena.

Ad Acacias 38 arriverà anche un nuovo personaggio, un ragazzo di Cabrahigo, Ceferino, che la fidanzata di Antonito baciò qunado era molto piccola; un fatto che diverrà presto cruciale per la narrazione futura della soap opera. Infatti, secondo la tradizione del paese di Lolita e Trini, l’uomo a cui si è dato il primo bacio non può che diventare il suo promesso sposo.

Celia è in grave pericolo

Lolita informerà il suo fidanzato, il rampollo di casa Palacios, non solo dell’arrivo di Ceferino, ma anche della tradizione del suo paese, che la domestica non si stente di tradire. Antonito è esterefatto e non crede che Lolita possa davvero lasciarsi condizionare fino a questo punto da stupide credenze.

Il custode di calle Acacias 38 riceverà un telegramma, che lo porterà in breve tempo alla disperazione più totale. Prudencia, infatti, annuncerà infatti a Servante di voler chiudere con lui. Le intenzioni di Lucia circa il matrimonio non sono chiare al gioielliere, quindi Samuel sarà piuttosto teso e nervoso.

Nel frattempo Liberto e Ramon apprenderanno da Galvez la vera storia di don Venancio, quindi il tentativo estortivo nei confronti di Rosina e Susana. La madre di Leonor porgerà le sue scuse ai coproprietari della miniera per aver prelevato dei fondi senza autorizzazione. Sembra che anche per la sarta sia tempo di scuse, infatti Susana parlerà con franchezza alla sua assistente, ammettendo le sue colpe.

Ad Acacias arriva una vecchia conoscenza, Marcelina, che però non vorrà far sapere a nessuno dove sia stata nel lungo periodo di assenza, quale segreto celerà e perchè? La programmazione di Una Vita durante la settimana delle festività natalize subirà qualche variazione, infatti la soap non andrà in onda il 25 ed il 26 dicembre. Gli appassionati potranno comunque rivedere tutte le puntate di Una Vita in streaming collegandosi al sito Mediaset Play.