Una Vita, anticipazioni 23 ottobre: Telmo deciso a salvare Lucia da Samuel

Le anticipazioni di Una Vita si fanno sempre più avvincenti. Nel corso di questo nuovo appuntamento con la soap spagnola di mercoledì 23 ottobre 2019, in onda su Canale 5 alle 14.10, vedremo padre Telmo mettere in guardia Lucia su Samuel, dopo aver sottratto un importante documento ad Espineira. Intanto Maria continua a manovrare Casilda per mettere le mani sul patrimonio degli Hidalgo. Ma, adesso scopriamo meglio cosa sta per succedere ai nostri protagonisti.

Telmo non ha alcuna intenzione di lasciar correre, mentre una grave ingiustizia viene consumata ai danni di Lucia. Per questo il coraggioso prete decide di intervenire e approfittando di un momento di distrazione di Espineira, si impossessa di una copia del testamento. Padre Telmo scopre così che la quota di ricchezza che i Marchesi di Valmez hanno destinato alla Alvarado è più ingente di ciò che pensasse e teme che il suo superiore abbia stretto un diabolico patto con Samuel pur di metterne le mani su una parte.

Anticipazioni Una Vita: Casilda non è in realtà figlia di Maximiliano Hidalgo

Telmo tenta poi di avere un confronto con Lucia, per metterla in guardia sulle reali intenzioni di Samuel. La Alvarado gli darà ascolto? Per impedire che il piano dei due complici riesca, Telmo decide di inviare una lettera ad un giornalista del posto e di rivelargli della parentela della ragazza con i marchesi, compreso il fatto che i due hanno concepito Lucia nonostante siano fratellastri.

Maria continua a servirsi di Casilda con l’obbiettivo di impadronirsi di una quota del patrimonio della famiglia Hidalgo. Intanto Rosina credendo veramente che la giovane sia nata da una relazione clandestina del suo compianto marito, don Maximiliano, con Maria, insiste affinché Casilda lasci il suo lavoro di domestica e faccia una vita più consona alla sua nuova posizione.

Nel frattempo, la figlia di Rosina, Leonor è felice che la madre si sia finalmente decisa ad accettare Casilda in casa come una della famiglia. Riusciranno Rosina e Leonor a scoprire il perfido inganno che si sta consumando alle loro spalle? Lo sapremo nel prossimo appuntamento con le anticipazioni di Una Vita.