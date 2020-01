Le anticipazioni per la puntata di Una Vita che saranno trasmesse mercoledì 22 gennaio 2020 ci mostrano come procedono le vicende che interessano Samuel, Lucia e Telmo. Samuel, dopo avere proposto a Lucia di diventare sua moglie, capirà che deve agire in fretta. L’Alday capisce che la donna ha iniziato a provare dei sentimenti per Padre Telmo.

Prova sarà la richiesta dell’Alvarado di avere del tempo a disposizione per pensare alla proposta di Samuel. Quest’ultimo sarà disposto a tutto pur di mettere le mani sull’ingente eredità della donna, anche a liberarsi del sacerdote. Nel mentre, Celia, cugina di Lucia, noterà che quest’ultima è infelice. Ella penserà che nella vita della giovane donna, ci sia un altro uomo.

Una Vita, anticipazioni 22 gennaio 2020: Lucia indecisa tra Samuel e Telmo

Complice il ritrovato rapporto con Telmo, Lucia inizierà ad aprire gli occhi. L’alvarado sentirà di nutrire dei sentimenti per il religioso e si interroga su un suo futuro con Samuel. quest’ultimo, dal canto suo, non vorrà perdere la sua gallina dalle uova d’oro, così il giovane vede Lucia. Samuel penserà che se riuscirà a impadronirsi del soldi di Lucia, metterà a posto la sua traballante situazione finanziaria.Il tempo che l’Alvarado trascorrerà insieme al sacerdote darà i suoi frutti. I due saranno sempre più intimi e sempre più vicini.

La complicità di un tempo sembrerà ripristinata e così il loro legame. Samuel rimarrà molto infastidito da tutto ciò e pianificherà un piano per liberarsi del sacerdote. L’Alday temerà che Lucia possa rifiutarlo, anzi. Samuel ne sarà praticamente erto e deciderà di non fare passare la cosa sotto silenzio. Egli mediterà vendetta.