Una Vita, anticipazioni 21 ottobre 2019: tutta Acacias 38 contro Samuel

Le anticipazioni per la puntata della soap opera Una Vita che sarà trasmessa lunedì 21 ottobre 2019 ci rivelano come proseguono le vicende del giovane Alday. Il ragazzo viene osteggiato da tutto il quartiere di Acacias 38. Le malefatte commesse dall’uomo nel corso della sua vita anno sortito il loro effetto: nessuno si fida più di Samuel ed egli si ritrova solo ad affrontare le difficoltà della vita. Il giovane aveva investito tutto quello che aveva nel suo progetto: le gallerie Alday. A causa di un’esplosione, nella quale sono rimasti feriti molti abitanti di Acacias 38, l’edificio che ospita le gallerie Alday rimane seriamente danneggiato e così molto del suo contenuto. Samuel disperato valuta anche l’opzione di rivolgersi ad uno strozzino. L’Alvarado, profondamente innamorata di Samuel, valuta l’opzione di aiutarlo economico. Anzi, Lucia si offre chiaramente di risollevare le tristi finanze del giovane. La donna parla con l’uomo e offre la sua disponibilità ad aiutarlo.

A parte Lucia, nessuno si offre di aiutare Samuel. La situazione continua a peggiorare: non solo nessuno si offre di dare sostegno economico all’uomo, ma lo osteggiano in ogni suo tentativo di risanare la sua situazione. I vicini di casa del giovane Alday fanno di tutto per mandare a monte quello che Samuel sta organizzando. Il giovane cerca di risollevarsi organizzando un evento per cercare di trarne un guadagno. Samuel Alday versa davvero in cattive condizioni economiche e decide, quindi, di organizzare un’asta di oggetti d’arte. Il giovane è disposto a vendere alcuni oggetti di gran valore appartenuti alla sua famiglia pur di avere un tornaconto economico.

D’altro canto Samuel non è mai parso un tipo sentimentale. La situazione risulta essere davvero critica per lui, ma nessuno sembra volere tendere una mano al giovane, anzi. I suoi stessi vicini di casa saranno disposti a fare di tutto per boicottare l’evento che egli ha organizzato. Nessuno di loro, infatti, si presenta all’esposizione organizzata da Samuel. Lucia è l’unica che continua a offrire il suo sostegno morale all’uomo. L’Alvarado si reca all’asta anche se tutta Acacais 38 le ha vivamente sconsigliato questa presa di posizione. Lucia, innamorata e desiderosa di offrire il suo aiuto a Samuel, decide di acquistare un’opera che il giovane mette in vendita al fine di permettergli di guadagnare qualcosa.

Samuel da qualche tempo sta valutando di mettere fine al rapporto che lo lega a Lucia. Tra i due c’è una semplice amicizia, anche se è ben chiaro che L’Alvardo abbia altre aspirazioni. A seguito dell’aggressione subita da Samuel, durante una passeggiata con Lucia, nella quale egli ha riportato una ferita alla mano, egli è rimasto colpito. L’Alday teme che i malviventi possano ripresentarsi e questa volta potrebbero aggredire la giovane donna, anziché limitarsi a lui. In realtà, le intenzioni del giovani Alday non sono così meritevoli; egli desidera allontanare Lucia anche perché spera che Felipe possa offrigli aiuto attraverso un consistente prestito e tramite la sua protezione e teme che la presenza dell’Alvarado possa impedire questo avvenimento. Felipe è, infatti, contrario al rapporto nato tra i due giovani e finché esso esisterà egli si terrà ben lontano da Samuel.

La situazione di difficoltà economica che sta vivendo rende Samuel solo più spietato di come già non fosse. Egli non è mai stata una bella persona, ha sempre agito per un proprio tornaconto personale, senza curarsi del dolore che procurava agli altri; l’unica cosa importante per lui era raggiungere l’obiettivo che si era prefissato. Non resta da chiedersi se tutto il male che ha procurato verrà mai a galla.

Liberto si dice concorde con Leonor: quest’ultima ha scoperta di essere la sorellastra di Casilda. La giovane è frutta della storia tra Maria e il defunto Maximiliano. Rosina, la madre di Leonor, ha scoperta questa realtà direttamente da Maria, che si è confidata con la donna. Maria ha fatto promettere a Rosina di non rivelare a nessuno quanto saputo, ma la donna non ha mantenuto al parola data. Quale sarà la decisione finale di Rosina? Riuscirà la donna a fare la scelta giusta? Liberto cerca di convincere Rosina nel fare tornare Maria al servizio di Higinio. Grazie a questa intercessione Maria riesce a riavere il suo posto di lavoro presso la casa del medico. Higinio è, però, sospettato di poca serietà in merito alla sua professione. Higinio ricorda a Maria quale è il vero obiettivo che gli ha portati ad Acacias 38. E’ comprensibile agli occhi di tutto il quartiere che i due hanno qualcosa da nascondere. Di cosa si tratta? Cosa trama la strana “coppia”?

Servante sta guarendo rapidamente; l’uomo, però, mente. Egli, infatti, finge di stare ancora male, anzi si comporta come se stesse sempre peggio. Ramón è sinceramente preoccupato per l’uomo e non si capisce fino in fondo il motivo che spinge il primo a generare tanta disperazione nel secondo. Servante era stato trovato in pessime condizioni dopo avere passato all’agghiaccio un’intera notte. La colpa di questa situazione era stata data a Cesareo. L edomestiche avevano deciso di chiedere assistenza a Higinio. Il sedicente dottore non si era mostrato disponibile nei confronti dell’uomo. Ramón di tasca propria aveva deciso di pagare un medico che visitasse l’uomo. La notte passata all’agghiaccio aveva dato un responso preoccupante: Servante aveva contratto una grave polmonite.