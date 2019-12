Una Vita, anticipazioni 21 dicembre 2019: Lucia è nei guai per avere passato la notte con Samuel

Ci ritroviamo nuovamente con il consueto appuntamento per scoprire cosa ci riservano le anticipazioni della soap opera iberica Una Vita. Nella puntata, che verrà trasmessa sabato 21 dicembre 2019 su Canale 5 dalle ore 14:10 fino alle ore 14:45, circa, sappiamo finalmente cosa accade ai personaggi della serie.

Questa soap è famosa per i suoi colpi di scena e notizie che sconvolgono lo spettatore tenendolo attaccato allo schermo. Tra Lucia e Telmo il rapporto non sembra migliorare. Dopo che la giovane ha deciso di tenere le distanze dal religioso, a favore del suo rapporto con Samuel, sembra che tra i due non ci sia un riavvicinamento.

Una Vita, anticipazioni sabato 21 dicembre 2019: Samuel geloso di Lucia?

Le anticipazioni per la puntata di Una Vita che andrà in onda sabato 21 dicembre 2019 alle ore 14:10 su Canale 5 ci mostrano come azioni poco ponderate possano causare danni non indifferenti. E’ questo il caso di Lolita. La donna si lascia sfuggire con la perfida Ursula che Lucia e Samuel hanno passato la note insieme.

La cosa è molto meno scabrosa di quanto non sembri in realtà; tra i due non è accaduto nulla. L’Alday e l’Alvarado sono stati costretti a passare la notte insieme poiché si erano ritrovati da Nicasio per vedere il presunto retablo di San Michele. Altro non è che un’opera che Lucia voleva restaurare.

A causa di un incidente con la carrozza la coppia è stata costretta a passare la notte fuori dalle rispettive abitazioni. La notizia viene subito riportata a Telmo dalla perfida Ursula. Telmo è adirato con Lucia per la poca prudenza che ha dimostrato. Celia e Felipe si adirano; Lucia ha deluso la cugina con il suo comportamento: cosa penserà la gente? Non è serio che una donna passi la notte fuori con un uomo che non è suo marito. Felipe si sente tradito da Celia e da Lolita per non avergli rivelato quanto sapevano.