Una Vita, anticipazioni 20 ottobre: Lucia non riesce a stare lontana da Samuel

Le anticipazioni di Una Vita sono pronte a svelarci quale sarà la trama della puntata di domenica 20 ottobre 2019, in onda su Canale 5 a partire dalle 14.30 circa. Nel corso di questo nuovo appuntamento con le vicende dei protagonisti di Acacias 38 vedremo Lucia combattuta tra l’amore per Samuel e gli avvertimenti dei suoi amici di tenersi lontana dal giovane Alday. Intanto Leonor vorrebbe che Rosina accettasse Casilda come un membro della famiglia, mentre Servante ne combinerà un’altra delle sue.

Dopo aver riflettuto sulle parole di Padre Telmo su Samuel, in merito ad un suo coinvolgimento nell’omicidio di Joaquin, Lucia prova a prendere le distanze dal rampollo di casa Alday, ma sembra che il suo tentativo abbia scarso successo.

Anticipazioni Una Vita: alla fine è Samuel a chiedere a Lucia una pausa

Felipe rassicura Lucia sulle condizioni di Samuel e afferma di non voler denunciare quanto successo. Intanto gli Alvarez Hermoso suggeriscono alla giovane di prendere le distanze da Samuel, poiché frequentarlo adesso potrebbe rivelarsi molto pericoloso per lei. Celia cerca anche il sostegno di Padre Telmo, ma né lei, né il religioso riescono ad impedire a Lucia di continuare a frequentare Samuel.

Alla fine, dopo aver parlato con Felipe, è Samuel stesso a convincere Lucia ad evitare di vedersi per un po’. Nel frattempo, Casilda ancora non riesce a credere di essere figlia del suo compianto signore, don Maximiliano Hidalgo. Leonor desidererebbe che sua madre Rosina accettasse in casa Casilda e insieme a lei anche sua madre Maria, ma la donna si infuria, rifiutando categoricamente la cosa.

Pare che niente riesca a persuadere Servante a dare il suo consenso alla pubblicazione del libro, finché grazie all’intervento di Inigo inizia ad intravedersi qualche speranza. Intanto il simpatico portiere finge di essere gravemente malato, ma Ramon si accorge subito che è un trucco e minaccia di fargli perdere il lavoro. Cosa succederà ora? Lo scopriremo nel nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Una Vita.