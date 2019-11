Una Vita, anticipazioni 20 novembre 2019: un testimone può scagionare Padre Telmo

Le anticipazioni per la puntata di Una Vita che andrà in onda il 20 novembre 2019 ci regalano colpi di scena e attimi all’insegna della vendetta. Telmo vuole andare fino in fondo alla situazione che lo ha coinvolto rovinando la sua vita. Egli è stato infatti accusato dello stupro dell’Alvarado. Quest’ultima, totalmente soggiogata da Samuel, si mostra molto fredda con il religioso e lo evita non appena ne ha l’occasione. Una terza persona risulta coinvolta in quanto è successo nell’eremo. Di chi si tratta? Samuel Alday non perde tempo per continuare a tessere la sua ragnatela di bugie. Il suo piano ha l’intento di circuire Lucia, cosa che riesce molto facile al bel giovane. Lo scopo dell’Alday è quello di appropriarsi della cospicua eredità della ragazza.

Susana Seler, non sa come occupare le proprie giornate; queste si trascinano lente e senza qualcosa con cui riempirle. La donna decide allora di frequentare un corso di disegno. Ad accompagnare la madre di Leonor sarà la sarta Rosina Rubio. La passione per il disegno cresce sempre più nelle due donne; Venancio le invita a seguire una lezione speciale. Cosa accadrà a questo corso di disegno?

Anticipazioni Una Vita 20 novembre 2019: Padre Telmo vuole salvare Lucia

Gli spoiler sulla puntata di Una Vita che andrà in onda il 20 novembre 2019 ci mostrano come prosegue la ricerca della verità di Padre Telmo. L’uomo è stato accusato di avere abusato di Lucia all’interno di un eremo. Il religioso aveva rapito la giovane, mentre si trovava con lui in carrozza e l’aveva condotta in questo luogo isolato per poterle aprire gli occhi su chi sia veramente Samuel. I due si erano, però, risvegliati distesi su di un giaciglio semi-nudi. Entrambi erano confusi e non sapevano dare una spiegazione logica su quanto accaduto.

Samuel, con la complicità di Alicia Villanueva, un’anima nera come lui, ha convinto Lucia di essere stata abusata dal religioso, così come era accaduto anni prima alla “povera” Alicia. Naturalmente è un altro sordido piano orchestrato da Samuel e nulla di quanto raccontato da Alicia Villanueva è attinente al vero. Lucia, sempre più innamorata e soggiogata dall’Alday, crede a tutto ciò che lui dice.

La testimonianza di Lucia, seppur lacunosa, è sufficiente per condannare Padre Telmo. Egli, però, si è innamorato dell’Alvarado e vuole salvarla da Samuel. Anche se il tribunale ecclesiastico lo ha condannato e gli ha intimito di allontanarsi con la scusa di un viaggio, egli torna. La gioia di tutti gli abitanti di Acacias 38 è palese, eccezione per Lucia e Samuel. Padre Telmo si rivolge allora al cocchiere Gutierrez. L’uomo affermerà di sapere cosa è successo esattamente all’interno dell’eremo tra il prete e Lucia. Il religioso decide di avere un incontro con Gutierrez al fine di conoscere tutta la verità sulla faccenda che è costata la sua intera vita.

L’uomo rappresenta un importante testimone per mettere fine una volta per tutte a quanto Samuel sta tramando. Con non poca difficoltà Padre Telmo riesce a convincere il cocchiere Gutierrez ad avere un appuntamento con lui per farsi rivelare ogni cosa. Riuscirà il religioso nel suo intento?

Nel mentre Susana e Rosina proseguono le loro lezioni di disegno. Ad insegnare alle donne c’è Venancio, un insegnante molto affascinante. Quest’ultimo riserva alla madre di Leonor molte attenzioni. Ella rimane lusingata da tutto ciò. Il professore invita le due donne ad assistere a una lezione di pittura molto particolare. Purtroppo questo incontro avrà conseguenze tutt’altro che positive per loro. Cosa accadrà? Le due donne si presenteranno a questo incontro?

Per rimanere aggiornati sulle ultime novità della sopa opera iberica Una Vita seguite le puntate che vengono trasmesse ogni giorni su Canale 5 sempre a partire dalle 14.10; in alternativa collegatevi a Mediaset Play dove potrete vedere i momenti più salienti di ogni puntata.