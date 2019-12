Una Vita, anticipazioni 20 dicembre: Samuel e Lucia si lasciano andare a delle intimità

Le anticipazioni della nuova puntata della soap opera Una Vita di venerdì 20 dicembre 2019 – in onda alle 14,10 su Canale 5 – svelano che Rosina sarà costretta ad inventarsi delle strampalate bugie per giustificare il prelievo di 5mila pesetas dal conto segreto di cui è comproprietaria con Ramon Palacios per affrontare le emergenze che possono verificarsi nel giacimento d’oro.

Ramon, preoccupato per l’ammanco di cassa ma anche del brutto guaio in cui con tutta evidenza si è messa la Rubio, cerca di avere spiegazioni quindi chiede un incontro sia con donna Rosina che Liberto. Durante l’incontro la madre di Leonor accamperà delle scuse poco veritiere, così i sospetti e i dubbi di Ramon e Liberto si moltiplicheranno.

Le bugie di Rosina

Mentre gli Hildago cercano di capire cosa stanno combinando Rosina e Susana, Lucia rimarrà affascinata dalla ricca collezione d’arte di Nicasio, il contatto di Samuel Alday a Toledo. A causa di un guasto alla carrozza, i due sono rimasti la notte fuori casa, quindi Celia, Felipe e padre Telmo sono molto in ansia per il mancato ritorno di Lucia ad Acacias.

Dopo essersi imbattuta per caso in una locandina teatrale, raffigurante il volto di Alexis, la sarta vuole vederci chiaro, così insieme alla sua amica Rosina decidono di approfondire la questione e capire se effettivamente sono state truffate da Venancio. Nel frattempo Samuel e Lucia vivranno dei momenti di intimità a casa di Nicasio.

L’Alday e la cugina di Celia si apriranno l’uno con l’altro, lasciandosi trasportare dagli eventi e dalle emozioni. Lucia sembra proprio essere l’unica persona ad Acacias a non voler aprire gli occhi sulla vera natura dell’uomo che vuole sposarla. Ad interrompere il bacio tra Samuel e Lucia sarà un inaspettato colpo di scena.

Celia nasconde a Felipe il fatto che la cugina si tratterrà fuori casa per la notte. La Alvarez Hermoso però chiederà consiglio e si sfogherà con padre Telmo. Purtroppo a causa della eccessiva loquacità di Lolita, le domestiche verranno a sapere dell’assenza della Alvarado, quindi le famiglie di calle Acacias 38 saranno presto a conoscenza del nuovo evento increscioso di cui è protagonista la ricca ereditiera.