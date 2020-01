Una Vita, anticipazioni 2 gennaio: Felipe sta male

Nel primo episodio del 2020 della soap opera spagnola “Una Vita” – in onda giovedì 2 gennaio alle 13,35 circa su Canale 5 – si assisterà alla preoccupazione della famiglia Palacios per Lolita e le strane e fin troppo assurde tradizioni di Cabrahigo, che condizionano non poco le scelte amorose della domestica.

Stando alle anticipazioni dell’episodio 904 della soap opera conosciuta in Spagna con il nome di “Acacias 38” Trini, Ramo e Antonito discutono circa la curiosa situazione che si è venuta a creare tra il nuovo arrivato ad Acacias, Ceferino, e la promessa sposa di Antonito. Il rampollo di casa Palacios cerca di far ragionare Ceferino, ma l’uomo è convinto più che mai della bontà delle sue tradizioni.

Felipe sta male

La malattia di Celia – a cui è stata imposta la quarantena – getta nel panico e nella disperazione la Alvarado, che trova conforto nelle parole di padre Telmo. La complicità e l’intimità che si viene a creare tra i due provoca una reazione violenta in Samuel, che spera ancora di diventare il marito della ricca ereditiera.

Le anticipazioni di Una Vita del 2 gennaio svelano inoltre che Flora incomincia a sospettare dei vagabondaggi di Inigo, che a sua volta sarà nuovamente ingannato dal pugile Jordi, che lo convincerà a scommettere. La preoccupazione di Servante crescerà sempre più, infatti il custode non avrà più notizie da parte della sua amata Patienzia.

Felipe è stato anche lui contaminato dal virus infetto che ha contratto Celia. I domestici, infatti, andati a portare cibo e bevande ai due coniugi in quarantena, si accorgono che Felipe non risponde alla porta; segno quest’ultimo del fatto che anche l’avvocato di Acacias 38 non sta bene. La preoccupazione è quindi masima tra gli abitanti del ricco condominio madrileno, a cui ormai non rimane che pregare affinché Celia e Felipe si salvino.