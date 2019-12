Una Vita, anticipazioni 2 dicembre: Carmen e Raul contro Javier

Il nuovo appuntamento con la soap opera “Una Vita” andrà in onda lunedì 2 dicembre alle 14,10 su Canale 5 – subito dopo “Beautiful” – e, grazie agli spoiler che ci sono in rete, ci arrivano le nuove anticipazioni. I colpi di scena non mancheranno, infatti mentre Raul si dimostrerà un ragazzo molto coraggioso, Carmen se la vedrà molto brutta.

Con l’arrivo del marito di Carmen, ad Acacias si vivono momenti di tensione e di terrore. Carmen farà di tutto per cercare di accontentare le assurde pretese dell’uomo, interessato solo a estorcerle quanto più denaro possibile per appagare i suoi desideri, ma anche per far pagare alla moglie la scelta di averlo abbandonato, voltandogli così per sempre le spalle.

Celia preoccupata per gli abitanti di Hoyo

Prima o poi il destino, beffardo, bussa alla nostra porta. Una cosa che è infatti accaduta anche alla mite domestica di casa Alday che ora è stata costretta a diventare complice del marito. Nel frattempo l’erede dei marchesi di Valmez utilizzerà parte del suo patrimonio per assicurare i lavori che necessitano in parrocchia.

Susana e Rosina continueranno ad essere sotto il mirino della famiglia degli Escalona, che vogliono vendicare il figlio. Le due donne saranno oggetto di nuove minacce e piccoli attentati ai loro beni. Don Felipe comunicherà alla moglie della grave situazione avvenuta a Hoyo, il quartiere dove è nato Tano.

Una brutta alluvione ha praticamente distrutto le case di quel quartiere, quindi ora gli abitanti si trovano nella disperazione più totale. La notizia della distruzione di Hoyo sconvolge tutti gli abitanti di Acacias, in particolar modo Celia che si metterà subito a disposizione per alloggiare alcune di quelle famiglie, preservandole dalla fame e dalle malattie.

Nel frattempo padre Telmo continua a indagare su Samuel. L’Alday, infatti, ha comprato diversi quadri per Lucia. La situazione di Rosina e Susana, invece, desta le preoccupazioni di Liberto, che vuole vederci chiaro, ma la madre di Leonor darà delle giustificazioni che non convinceranno per niente l’uomo.