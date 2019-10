Una Vita, anticipazioni 19 ottobre: scandalo per l’amore tra due donne, Leonor scopre la verità su Casilda

Le anticipazioni per la puntata di Una Vita che andrà in onda il 19 ottobre ci rivelano che ad Acacias 38 ci sarà uno scandalo. L’amore saffico arriva così nel quartiere e promette di sconvolgere tutti i suoi abitanti. Sarà Leonor a scrivere un racconto che tratta dell’amore tra due donne. Come le è venuta questa idea? Leonor ha un’accesa di discussione con Rosina, sua madre. Cosa ha portato le due donne a discutere?

Leonor ha ascoltato un racconto narratole da Servante. L’uomo ha raccontato alla giovane donna una storia sull’amore tra due donne. Heliodora e Martina sono due giovani amanti che vivono un rapporto saffico. La storia ha un tale effetto su Leonor che decide di scrivere una storia.

Quest’ultima si rivela così avvincente da suscitare l’interesse di un impresario teatrale. Egli vorrebbe acquistare l’opera scritta da Leonor per metterla in scena. Benajim Corral, questo il nome dell’impresario teatrale vuole prendere un accordo definitivo con Leonor. L’uomo decide, allora, di andare direttamente a casa della giovane per giungere ad un accordo che possa soddisfare entrambi.

Non troverà, però, Leonor, ma Rosina, sua madre. La donna, senza consultare la figlia, una volta saputo del progetto, decide di prendere accordi a nome di Leonor. Quando quest’ultima torna a casa, scopre l’accaduto e va su tutte le furie. Le due donne, madre e figlia, hanno un alterco accesso.

Il rapporto tra di loro era già incrinato. Recentemente, infatti, Rosina ha scoperto che Casilda è la sorellastra di Leonor, sua figlia. A farle questa importante rivelazione è stata Maria, la vera madre di Casilda. La donna ha dato alla luce Casilda in seguito alla relazione avuta con, l’ormai defunto, Maximiliano.

La rivelazione colpisce Leonor che, però, si oppone alla volontà della madre. Ella non vuole che Casilda scopra le sue origini. Non dimentichiamo che Rosina aveva promesso di mantenere il riserbo sull’intera faccenda. Promessa, che a quanto pare, sembra intenzionata a non infrangere.