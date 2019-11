Una Vita, anticipazioni 19 novembre: Pena lascia Acacias, cosa farà Flora?

L’appuntamento di marterdì 19 novembre della popolare telenovela di Canale 5 “Una Vita” vedrà come protagonista di puntata Flora ed il suo dolore per l’allontanamento improvviso del suo fidanzato, Pena, che dopo una lunga discussione con la pasticcera ha deciso comunque di lasciare Acacias per raggiungere la spedizione nell’Africa del sud.

Le vicende dei protagonisti di calle Acacias 38 continuano ad appassionare e tenere con il fiato sospeso i telespettatori, che seguono con sempre maggiore interesse le vicende di padre Telmo e Lucia, così come il difficile e sempre più complicato rapporto tra la domestica Carmen ed il figlio Raul, prigioniero dell’eterno conflitto tra l’essere ed il voler essere.

Pena lascia Acacias

Flora e Pena si confronteranno a lungo circa le motivazioni per cui Pena vuole unirsi alla spedizione inglese; un impegno per continuare ciò che aveva fatto il padre di Pena – sostiene il ragazzo – anche se la pasticcera sente che dietro a quella decisione c’è ben altro. Pena vede soltanto le sue ragioni, senza prendere in considerazione quella della sua fidanzata, a cui chiede praticamente di aspettarlo per un lasso di tempo indefinito.

Sebbene l’amore per Pena sia stato più grande di ogni cosa, Flora alla fine è costretta ad accettare la partenza di Pena; quest’ultimo però, durante un confronto, ha ammesso che il rapporto con la fidanzata non va più tanto bene come un tempo. La partecipazione alla spedizione inglese è un’ocasione unica per la sua vita, e Pena non sembra intenzionata a farsela sfuggire.

Il giorno della partenza è arrivato, Pena non ha però il coraggio di salutare Flora, quindi si commiata da lei, scrivendole una missiva. Pena si aspetta che Flora lo lascerà, ma nonostante tutto la mancanza di coraggio nell’affrontare la situazione lo porterà a lasciare Acacias senza salutare nessun amico, meno che mai Flora.