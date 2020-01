Le anticipazioni per la puntata di Una Vita che sarà trasmessa domenica 19 gennaio 2020 ci rivelano come Samuel continuerà ad orchestrare piani per tenere Lucia legata a sé. La donna sarà sempre più soggiogata da lui e crederà ad ogni cosa esso le racconti. L’Alvarado inizierà, però, a dubitare della colpevolezza di Telmo. Come può un uomo perbene come lui avere abusato di lei? Liberto e Íñigo racconteranno a Leonor e Flora di aver incassato una grande vittoria. I due si sono dati alle scommesse e credono, così, di potere dare una svolta alla loro vita. Capiranno tardi di essere in errore. Ceferino, colui che crede di essere il promesso sposo di Lolita, partirà alla volta di Cabrahigo.

Una Vita, anticipazioni 19 gennaio 2020: Telmo chiude i rapporti con Lucia

Le anticipazioni per la puntata di Una Vita che sarà trasmessa domenica 19 gennaio 2020 ci mostreranno Liberto e Íñigo felici poiché avranno vinto una cospicua somma con le scommesse. I due racconteranno di avere deciso di prendere parte ad una importantissima gara che si terrà l’ultimo giorno dell’anno. Telmo confesserà, durante una confessione, a Guillermo di provare sentimenti molto forti per Lucia. Samuel accoglierà con gioia l’arrivo del religioso poiché il suo piano è agire al fine di dividere una volta per tutte Telmo e l’Alvarado. Ceferino confesserà a Lolita di aver baciato Casilda e di dovere, quindi, mettere fine al loro (mai avvenuto, in realtà) fidanzamento.

L’uomo andrà via da Acacias 38 e partirà alla volta di Cabrahigo. Finalmente Lolita e Antoñito potranno convolare a giusto nozze, senza più alcuna intromissione. Casilda, forse spinta dal rimorso, confesserà a Ceferino di non amarlo, ama di averlo baciato solo per liberare Lolita dalle sue spire.Gli Alvarez-Hermoso dovranno posticipare il loro soggiorno a Londra poiché dovranno incontrare Tano a causa di un importante viaggio d’affari che Felipe dovrà intraprendere a breve.

Celia non si sentirà bene; la donna è sempre fiacca, ha conyinui malori e…nausee. Che nasconda un dolce segreto? Telmo deciderà di chiudere i suoi rapporti con Lucia: lui è un religioso e il rapporto con la donna non è limpido. Padre Telmo ama follemente Lucia e più volte è stato sul punto di perdere il controllo.