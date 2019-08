Una Vita, anticipazioni 19 agosto: Blanca e Diego ritrovano Moises, Silvia capisce che Arturo è cieco

La puntata di lunedì 19 agosto della soap opera “Una Vita” – eccezionalmente in onda fino al 23 agosto alle 13,47 su Canale 5, a causa della pausa estiva di “Beautiful” e “Il Segreto” – si preannuncia adrenalica, grazie ai numerosi colpi di scena che accadranno ad Acacias, tra il ritrovamento di Silvia Reyes e il ritrovamento del piccolo Moises.

Dopo aver scoperto che l’ex spia non si era allontanata volontariamente, bensì rapita dal perfido Blasco, Silvia Reyes viente finalmente trovata e liberata da Esteban, che insieme a Valverde si era messo sulle sue tracce, certo del fatto che alla donna fosse successo qualcosa di brutto. Il Marquez è rimasto però ferito durante la colluttazione con il rapitore della donna.

Gli spoiler della puntata 793 della popolare soap opera “Una vita”, conosciuta in patria con il titolo di “Acacias 38“, svelano che una volta tornata a casa, Silvia riprende la sua vita, ma proprio durante una cena con il suo amato Arturo, la Reyes comprende finalmente i problemi di salute del colonnello, fino a quel momento tenuti abilmente celati dall’uomo.

Blanca e Diego ritrovano Moises

La cecità di Arturo Valverde, infatti, è ormai una cosa che non si può più camuffare; il colonnello non ci vede più, ed è impossibile per lui essere autosufficente. Nel frattempo Inigo prende coscienza del fatto che l’Indiano doveva essere una persona molto conosciuta, influente e rispettata nel suo paese.

Per Flora, dunque, le cose non si mettono per niente bene, infatti per la pasticcera non sarà facile dimostrare la sua innocenza. Il fratello di Flora, allora, deciderà di chiamare a testimoniare Cesareo, anche se in realtà questi non è stato presente durante l’aggressione all’indiano. Inigo vuole gettare la colpa su Pena.

Il Palacios sembra non vivere bene il suo ruolo di padrino della festa di Cabrahigo, infatti non sembra molto adatto a prove e discorsi, che appaiono fin troppo rigidi e di vecchio stampo. Ma il bello della giornata deve ancora arrivare, poiché Blanca e Diego trovano finalmente il piccolo Moises.