Una Vita, anticipazioni 18 ottobre: Rosina e Leonor ai ferri corti

Nel corso dell’appuntamento di venerdì 18 ottobre 2019 i telespettatori e fan della soap opera “Una Vita” potranno assistere alla frattura che si creerà tra la giovane Hildago e la madre Rosina, che ostacolerà non poco il nuovo progetto teatrale della figlia, ritenuto da lei, così come da buona parte degli abitanti di Acacias, inoppportuno.

Rosina e la figlia Leonor saranno destinate a discutere animatamente a causa della decisione della moglie di Liberto di impedire al produttore presentatosi a casa di parlare con la figlia dell’opera saffica che vuole portare in scena. Leonor, però, sembra avere anche un’altra argomentazione contro la madre, cioè quella relativa alla verità sulle origini di Casilda.

Rosina e Leonor sono ai ferri corti

La possibilità che la domestica sia in realtà iglia di Maximiliano, ha decisamente messo ko la Hildago, che ha tenuto debitamente all’oscuro la figlia. Leonor, dopo l’iniziale sorpresa, ha però deciso di rendere pubblica la notizia. Nelle more di rendere pubblica la verità, Rosina combina un guaio, poiché finge di essere la rappresentante della figlia, prendendo quindi accordi con l’impresario che arriva a casa Hildago.

Leonor ora è preoccupata per le conseguenze che scaturiscono dalle decisioni e dagli accordi presi dalla madre al suo posto, considerato anche il fatto che Rosina era all’oscuro del contenuto dell’opera teatrale scritta da Leonor. Le cose tra madre e figlia peggiorano quando si parla di Casilda e del diritto che le spetta di vivere come loro. Rosina non vuole neanche ascoltare le parole di Leonor, che giudica inopportune.

Nel frattempo padre Telmo mette in guardia Lucia su Samuel, reputandolo coinvolto nella morte del patrigno Joaquin, quindi getta delle ombre sul giovane Alday, ritenendolo capace di fare del male anche alla Alvarado. Lucia non sa più di chi si può fidare e si sente sempre più in pericolo.