Una Vita, anticipazioni 18 luglio: quali abitanti di Acacias 38 soffriranno a causa di Cristina Novoa?

La puntata della nota soap opera iberica Una Vita che andrà in onda giovedì 18 luglio ci regala numerosi colpi di scena. Vedremo protagonisti ancora Flora, Peña e la santona Cristina Novoa. Flora decide di confessare i suoi sentimenti al guardiano del ricco condominio di Acacias 38. Le cose non vanno come la donna avevasperato nel duo cuore: Paquito le dice di non provare nulla per lei.

La donna rimane delusa e offesa del rifiuto subito e se ne va con il cuore infranto. Peña, da sempre invaghito da Flora, tanto da arrivare a disegnare di nascosto piu e piu volte la donna su di un taccuino che custodisce gelosamente, ha assistito alla scena. El Peña cerca di consolare Flora, la donna è rimasta, però, molto colpita del rifiuto subito da Paquito. Flora accetta di vendere la pasticceria, la sua attività della quale aveva investito grande impegno e una buona somma di denaro.

Flora ha scambiato la gentilezza di Paquito per interesse e se ne è innamorata. L’uomo, però, non la ama, ma è sempre stato solo gentile. La donna, anche se poco convinta, acconsente alla vendita de La Deliziosa.

Cristina Novoa, la santona che asserisce di avere visto la Madonna e che alloggia a casa della perfida dark lady, continua a seminare malessere. Cristina Novoa parla con molte donne che vivono ad Acacias 38 e fa sorgere in loro in malessere tale da generare dolore psicologico.

La medesima cosa accade anche quando la santona parla con Susana e Rosina stanno male e ciò finisce per preoccupare Liberto. I fratelli Alday si recano nel misterioso convento. Samuel deciderà di abbandonare Ursula nella puntata di Una Vita in onda giovedì 18 luglio 2019.

A dispetto del rapporto non idilliaco intercorso sempre tra i due, il perfido sodalizio dura da tempo. Entrambi hanno degli oscuri segreti in comune e conviene loro rimanere uniti, malgrado la poca simpatia reciproca.

Samuel prende la decisione di mettere in guardia sua moglie Blanca, in procinto di ricoverarsi in clinica psichistrica a causa del dolore che la dark lady le ha inflitto. L’investigatore Riera vuole vendicarsi con Ursula perché ha provato ad uvvidere Carmen. Servante viene a conoscenza della persona che ha rivelato che Flora e Paquito si sono baciati.