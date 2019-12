Una Vita, anticipazioni 18 dicembre 2019: Ursula con un coltello difende Telmo da Samuel

Eccoci con il consueto appuntamento con le anticipazioni della soap opera iberica Una Vita. Nella puntata che verrà trasmessa mercoledì 18 dicembre 2019 su Canale 5 dalle ore 14:10 fino alle ore 14:45, circa scopriamo cosa accade ai personaggi della serie. Come al solito non mancano colpi di scena e notizie che sconvolgono lo spettatore tenendolo attaccato allo schermo.

Lolita e Antonito decideranno di dare una svolta alla loro relazione e soprattutto alla loro vita a due. Carmen riceve la visita dell forze dell’ordine e la situazione diviene per la donna, ancora una volta, tristemente complicata. Tra Samuel e Telmo le cose non sembrano andare bene, anzi. Sorprendentemente Ursula interviene. Cosa accadrà?

Anticipazioni Una Vita 18 dicembre 2019: Ursula dalla parte di Telmo

Le anticipazioni per la puntata di Una Vita che andrà in onda mercoledì alle ore 14:10 su Canale 5 ci rivelano colpi di scena e intrighi presenti all’interno della soap. Lolita e Antonito decidono che ora di dare alle loro vite una svolta diversa. I due decidono di affrontare un passo molto importante: il matrimonio. La coppia si è, finalmente, detta pronta a convolare a giuste nozze e viene fissata la data per il matrimonio.

Carmen riceve una visita da parte delle forze dell’ordine; le notizie che la povera donna riceve non sono affatto buone; il padre di suo figlio non si trova più. L’uomo è scomparso; egli è fuggito per non affrontare le proprie responsabilità. Carmen decide di non dire niente a suo figlio Raul, almeno per il momento. Il ragazzo è già sufficientemente provato e l’influenza che il padre ha sempre avuto su di lui non è mai stata buona, anzi. Tra Padre Telmo e Samuel scoppia una feroce lite; i due non se le mandano a dire, anzi.

Il religioso e il giovane Alday arrivano addirittura alle mani, senza esclusione di colpi. Sorprendentemente in difesa di Padre Telmo arriva Ursula. La perfida dark lady si schiera, così, dalla parte del religioso e affronta Samuel con un coltello. Ursula lo minaccia e gli intima di smetterla, pena un’aggressione da parte sua.