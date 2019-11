Una Vita, anticipazioni 17 novembre 2019: Samuel vuole cacciare Ursula, Padre Telmo vuole salvare Lucia

Le anticipazioni per la puntata del 17 novembre di Una Vita ci mostrano come stanno cambiando le vite dei personaggi principali. Susana, dopo avere riflettuto ed avere capito di non sapere come passare le giornate, decide di iscriversi con Rosina ad un corso di disegno. La passione per il disegno cresce sempre più nelle due donne; Venancio le invita a seguire una lezione speciale e le due accettano. Sembrava che in realtà l’uomo avesse un interesse particolare per Susana. Rosina si accorge di qualcosa e lancia una frecciatina alla giovane. Susana, però, nega che tra lei e Venancio ci sia del tenero.

Flora, rimane delusa; la donna credeva che El Peña volesse chiedere la sua mano. La realtà è ben diversa; l’uomo vuole partire per l’Africa. Flora cerca di fargli cambiare idea, ma l’uomo sembra risoluto nella decisione presa.

Carmen cerca di dare una svolta al suo rapporto con il figlio; la donna vuole che tra di loro ci sia un vero rapporto, come dovrebbe essere tra una madre e il proprio figlio. Raul, però, viene sorpreso dalla madre a compiere ricettazione. Ovvero egli cerca di vedere a Samuel una statuetta che ha rubato.

La donna non si scompone; ella parla con il figlio in tutta calma e lo invita a non perseguire una vita poco onesta per non fare la fine di suo padre. Il ragazzo dapprima si mostra contrario, osteggia la madre negli insegnamenti di vita che ella gli vuole impartire. Successivamente è possibile vedere il giovane che si pente del suo gesto e che riporta la statua nel luogo nel quale l’aveva sottratta.

Nelle puntate precedenti Raul aveva scritto una lettera al proprio padre; all’interno della missiva egli comunicava al genitore che la madre fa la cameriera e che presta servizio presso il giovane Alday. Padre Telmo è disperato per Lucia, egli torna ad Acacias 38 per tutelare la giovane donna. Tutti gli abitanti del quartiere lo accolgono con gioia, egli è molto amato. Tutti gli abitanti tranne due: Lucia e Samuel.

L’Alvarado è come materiale plastico nelle mani di Samuel; crede a tutto quello che l’Alday le dice e si fa convincere da lui a fare qualsiasi cosa. Padre Temo parla con Alicia Villanueva. La donna è complice di Samuel e si è inventata di essere stata abusata dal religioso in giovane età al fine di convincere Lucia a testimoniare contro di lui.

Samuel chiede allo strozzino Batan una dilazione di pagamento, il giovane non riesce a fare fronte ai propri debiti. Egli ci sta impiegando più del tempo preventivato a sottrarre all’Alvarado la sua eredità. Questo non è l’unico obiettivo che il giovane vuole raggiungere.

Samuel odia ferocemente Ursula. Quest’ultima non gode più della protezione di Padre Telmo e le cose per lei sembrano avere preso una brutta piega. Lo scopo di Samuel è quello di allontanare la perfida dark lady da Acacias 38. Cosa accadrà a Ursula? Cosa è disposta a fare Samuel pur di vendicarsi sulla donna che lo ha manipolato a lungo e che sa chi lui sia davvero?