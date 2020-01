Una Vita, anticipazioni 17 gennaio: padre Telmo chiede a Lucia di non sposare Samuel

La soap opera spagnola “Una Vita” torna con un nuovo imperdibile appuntamento venerdì 17 gennaio 2020 alle 14,10 circa su Canale 5, dove assisteremo ai nuovi tentativi manipolativi di Samuel Alday nei confronti di Lucia Alvarado, ma anche ad una inaspettata richiesta di padre Telmo alla ricca ereditiera.

Dopo aver temuto il peggio, gli Alvarez Hermoso sono finalmente fuori pericolo. Celia e Felipe sono stati costretti alla quarantena a causa della contrazione di un brutto virus, preso nell’aiutare e soccorrere gli abitanti dell’Hoyo, il quartiere vicino ad Acacias distrutto da una terribile alluvione.

Telmo chiede a Lucia di non sposare Samuel

Finito il periodo della quarantena finalmente i due possono uscire da casa e ritornare alla vita di tutti i giorni. La cugina di Celia, Lucia, nutre un profondo riconoscimento per padre Telmo, che ha dimostrato un grande coraggio nel violare la quarantena imposta agli Alvarez Hermoso, pur di stare al loro fianco e assisterli.

Tra Lucia e Telmo si instaura giorno dopo giorno una forte intesa, che genera la gelosia di Samuel Alday, che è ancora una volta pronto a tutto pur di allontanare Telmo da Lucia. A sorvegliare il sacerdote e Lucia è anche Batan, che mette in guardia il gioielliere sul fatto che ormai è chiaro e lampante che Lucia si sta innamorando di Telmo.

Sia Batan che Sammuel, come ricorderanno in tanti, sono interessati all’ingente patrimonio ereditato dalla ragazza. Samuel insisterà per avere una risposta da Lucia riguardo le nozze, ma l’ereditiera sembra voler prendere tempo, non essendo del tutto sicura dei suoi sentimenti. Capite le intenzioni di Samuel, Telmo cercherà di convincere Lucia a non sposare l’Alday.

Lucia si trova in grande difficoltà e non sa davvero a chi e cosa credere. Samuel però, capito l’ascenente che Telmo ormai ha sulla ricca ereditiera, decide di giocarsi un’altra carta; ecco perché l’Alday deciderà di organizzare un viaggio per lui molto importante.