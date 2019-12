Una Vita, anticipazioni 17 dicembre: le nozze di Lolita e Antonito rischiano di saltare

Fervono i preparativi per le nozze più attese di Acacias, cioè quelle del ricco rampollo della famiglia dei Palacios, con la giovane domestica degli Alvarez Hermoso, Lolita, che sembra però aver organizzato la cerimonia e il ricevimento nuziale molto lontano dal ricco quartiere residenziale madrileno.

Non è certo una novità il grande attaccamento che Trini e Lolita hanno nei confronti della loro città di origine, Cabrahigo, che non mancano mai di citare nelle loro conversazione, così come condividere con gli abitanti di Acacias gli usi e le tradizioni della loro cittadina. Antonito è altrettanto entusiasta per le nozze, quindi per non trovarsi impreparato parla con il parroco per concordare tutti i dettagli della cerimonia.

Lolita e Antonito litigano prima delle nozze

Nel corso della puntata di martedì 17 dicembre 2019 di “Una Vita” – in onda alle 14,10 subito dopo Beautiful – Antonito farà una scoperta non da poco che riguarderà le imminenti nozze con la sua dolce metà. Dopo aver ufficializzato il loro fidanzamento e fissato il giorno delle nozze, i due dovranno vedersela con un fuori programma, che sarà motivo di attrito per la coppia.

Antonito e Lolita non hanno mai avuto una storia tranquilla, infatti il loro amore è stato osteggiato in vario modo, a causa della differenza sociale a cui appartengono i due giovani: lui appartenente all’alta borghesia madrilena, lei invece un’umile cameriera. L’attaccamento alle trafizioni del suo paese, faranno litigare nuovamente la coppia.

Nelle more di concordare i dettagli della cerimonia di nozze, Antonito apprenderà che Lolita vuole sposarsi a Cabrahigo, il suo paese natio. Ma questo desiderio di Lolita andrà a contrastare con l’organizzazione che è già stata messa in atto dai Palacios. Chi vincerà tra i due? Intanto a mettersi tra i due non saranno certo l’organizzazione delle nozze, bensì l’arrivo in città di Ceferino. L’uomo è un vecchio amico di Lolita, che le farà delle rivelazioni clamorose.