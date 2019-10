Una Vita, anticipazioni 16 ottobre: Samuel contro Lucia, si scoprono le origini di Casilda

Nelle anticipazioni della puntata di Una Vita di mercoledì 16 ottobre 2019 Fabiana decide che Maria venga confinata all’interno della soffitta e che da lì non possa uscire. Casilda difende la donna accorrendo in suo aiuto; l’intervento di Maria è stato molto veemente.

Cosa accade intanto a Lucia? La giovane è rimasta scossa dopo avere visto il dipinto che ritrae una donna con un ciondolo simile a quello che la madre le ha regalato. Chi è la giovane raffigurata nel ritratto? La donna è la Marchesa di Valmez. Esiste un legame tra alycia e quella famiglia, anche se la giovane non sa ancora quale sia. La donna si co dida con Padre Telmo, un religioso, giunto da poco ad Acacias 38. L’uomo sempre raccogliere con sincero interesse le confidenze Dell’Alvarado. L’uomo è davvero spinto da uno spirito caritatevole o nascondere un secondo fine? Samuel mette in guardia Lucia: secondo lui il religioso non è chi dice di essere e la giovane farebbe bene a non fidarsi di lui.

Maria viene licenziata da Higinio, ma la scena è tutta una farsa. Maria si confida con Leonor, La donna le rivela che Casilda è sua figlia. La giovane è nata dall’amore con Maximiliana. Maria si raccomanda con Leonor, ella deve mantenere il segreto. Leonor promette di tenere per sé quanto le è stato confidato. Cosi non avviene: non appena Leonor incontra Rosina le rivela quanto Maria le ha confidato. La notizia, infine, giunge anche alla volta di Fabiana. In virtù di quanto appreso la donna decide di fare tornare Maria a vivere in soffitta. Rosilda dita a Casilda l’identità del suo vero padre.

Intanto, Lucia decide di partire alla volta di Salamanca con Padre Telmo. La giovane vuole scoprire la verità sulla sua famiglia. Non appena i due arrivano a Salamanca scoprono una verità raccapricciante: Joaquin, padrino di Lucia, è stato ucciso. Subito si pensa ad una rapina, ma l’ipotesi viene immediatamente scartata. Joaquin non era ricco ed aggredirlo a tale scopo non avrebbe avuto senso. Poco prima di essere ucciso l’uomo si era incontrato con Samuel. Cosa è veramente accaduto? È lui il responsabile della dipartita del padrino di Lucia?