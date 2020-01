Una Vita, anticipazioni 14 gennaio: il nuovo piano di Samuel contro padre Telmo

La soap opera “Una Vita” – conosciuta in patria con il titolo di Acacias 38 – torna con un nuovo appuntamento martedì 14 gennaio 2020 alle 14,10 su Canale 5, durante il quale i telespettatori potranno conoscere le sorti di Celia e Felipe, ma anche di padre Telmo, che con grande coraggio ha violato la quarantena imposta agli Alvarez Hermoso per prestare soccorso alla coppia.

I vicini di calle Acacias, preoccupati per le sorti della coppia, organizzano una veglia di preghiera. Nel frattempo la Alvarado apprenderà dal dottor Quiles che ci sono buone speranze per i suoi parenti, quindi le medicine sperimentali che il medico ha somministrato a Celia e Felipe sembrano abbiano dato i loro risultati.

Telmo è il nuovo eroe di Acacias

Acacias 38 tira un sospiro di sollievo, quando padre Telmo tornerà a lasciare dei messaggi da sotto la porta. Da qui nasce la speranza che la situazione all’interno della casa degli Alvarez Hermoso non è più spacciata come si immaginava fino a qualche ora prima. Anche padre Telmo, quindi, è fuori pericolo.

Nel frattempo Lolita cerca in tutti i modi di dissuadere Ceferino dal proseguire con il suo folle intento di portare avanti lo sciopero della fame, per estorcerle una risposta circa le loro nozze. La ragazza, innamorata di Antonito, sta cercando di trovare una soluzione che vada bene per tutti, ma non sarà facile.

La doppia attività di Inigo porterà l’uomo a mentire in più occasioni non solo alla sorella Flora, ma anche alla fidanzata Leonor, che è decisa più che mai a capire cosa nasconde il fidanzato. Dopo lo sampato pericolo gli abitanti di calle Acacias organizzano una merenda per festeggiare padre Telmo, che viene considerato quindi il vero eroe del quartiere.

A fronte di tanta acclamazione e consenso, Telmo dovrà vedersela con l’ofio ed il livore di Samuel Alday, che per neutralizzare una volta e per tutte il parroco di Acacias, metterà in atto un nuovo piano, quindi deciderà di iniziare un lungo viaggio alla ricerca di una persona molto importante nella vita di Telmo.