Una Vita, anticipazioni 13 febbraio: padre Telmo confessa la verità a fra Guillermo e Lucia è in pericolo di vita

Le anticipazioni di “Una Vita” della puntata di giovedì 13 febbraio 2020 svelano che l’interesse che mostra padre Telmo nei confronti di Lucia è sempre più evidente, tanto che ormai i due sono sulla bocca di tutti, diventando così oggetto di un crescente pettegolezzo, che getta discredito e ombre su entrambi.

A preoccuparsi di ciò che sta accadendo tra il prete di Acacias 38 e la ricca ereditiera parente degli Alvarez Hermoso è fra Guillermo, il mentore ed amico fraterno di Telmo, che è arrivato in città sollecitato da Samuel Alday, il gioielliere e futuro sposo della Alvarado. Anche per il nuovo prete le cose sono ormai chiare.

Padre Telmo confessa la verità a fra Guillermo

Nonostante l’arrivo del suo fraterno amico, padre Telmo non ha ancora avuto il coraggio di raccontare la verità a Guillermo. L’accordo che il parroco di Acacias ha stretto con il priore Espineira è stato tenuto fino a quel momento segreto, ma ormai è giunto il momento di rivelare le assurde pretese del priore.

Fra Guillermo è molto agitato per il futuro dei due ragazzi, che sono ignari del fatto che Espineira è intenzionato a tutto pur di riprendersi l’eredità di Lucia; un patrimonio che – secondo il priore – doveva essere destinato alla congregazione, visto la natura incestuosa che legava i marchesi di Valmez, genitori naturali della Alvarado.

Le anticipazioni della puntata del 12 febbraio 2020 svelano inoltre che Lucia si riprenderà molto presto dopo l’incidente avuto durante i festeggiamenti del matrimonio di Antonito e Lolita. Nel frattempo mentre Inigo è molto in ansia per l’investimento effettuato, Flora non sa se raccontare la verità a Leonor.

Marcelina nutre un profondo disagio ad incontrare Jacinto, così Casilda cercherà di mettersi in mezzo per aiutare i due a superare i loro problemi. Telmo farà una confessione molto importante a Guillermo, riguardante Lucia. La donna, infatti, ora è sotto il mirino di Espineira, che la vuole morta. Ci riuscirà? Per saperlo non ci resta che guardare il prossimo appuntamento della soap opera Una Vita, in onda giovedì 13 febbraio 2020 alle 14,10 su Canale 5.