Una Vita, anticipazioni 12 novembre: Telmo rimane ad Acacias, Samuel furioso

La soap opera “Una Vita” tornerà con un nuovo appuntamento martedì 12 novembre 2019 alle 14,10 su Canale 5, dove protagonista di puntata sarà Carmen, la domestica di casa Alday, che si troverà ad affrontare e gestire l’inaspettato arrivo del figlio Raul, abbandonato per sfuggire all’ira e alle violenze del marito.

Raul non sembra proprio disposto ad accettare che la madre faccia la domestica, quindi cercherà in tutti i modi di risollevare le sorti della famiglia. Nel frattempo padre Telmo riuscirà a convincere il priore a non lasciare Acacias, un modo che lo porterà a stare sempre vicino a Lucia, che invece è ormai prossima alle nozze con Samuel.

Telmo rimane ad Acacias, Samuel furioso

Raul, già pizzicato a rubare da Cesareo, sembra non trovare pace in soffitta, così finisce in canonica da Ursula. Il ragazzo deciderà quindi di scrivere al padre, Javier, informandolo che la madre è viva, quindi darà all’uomo le indicazioni su dove trovarla. Il gesto di RAul sarà una vera rovina per la domestica.

Nonostante la pesante accusa inflitta a Telmo, gli abitanti di Acacias sono felici di rivedere il parroco, che nel frattempo porta avanti l’azione denigratoria nei confronti del gioielliere. Ma quale sarà l’accordo fatto con Espineira, tale per cui ha dato la possibilità a Telmo di tornare ad Acacias?

Samuel va fuori di testa quando scopre che Telmo rimarrà ad Acacias, quindi cercherà di denigrare Telmo agli occhi di Lucia. Ed ecco che in questo piano giocherà un ruolo cruciale Alicia Villanueva, che proseguirà a far pressioni su Lucia. La Alvarado mal sopporta le continue ingerenze e pressioni di Samuel, ma non solo.

La giovane ereditiera è dibattuta, perché da un lato non ricorda bene quanto successo all’eremo, mentre dall’altro sa che padre Telmo è una persona buona, che mai avrebbe potuto usarle violenza. Insomma tutto sembra volgere per una riconciliazione tra i due.