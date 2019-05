“Una Vita” anticipazioni 12 maggio 2019: Blanca perde il bambino?

Le anticipazioni di Una Vita sono pronte per raccontarci la trama dell’episodio di domenica 12 maggio 2019, che andrà in onda su Canale 5 alle ore 14.30. Inoltre, potremo vedere la puntata anche in streaming sull’App o il sito di Mediaset Play. Ma ora scopriamo in dettaglio che cosa ci aspetta!

Rosina dice a Liberto che Flora le sembra infelice accanto ad Inigo. Intanto la situazione al giacimento di Rosina e Ramon si fa sempre più esplosiva: le guardie hanno dovuto aprire il fuoco contro i manifestanti e Blanca è molto preoccupata che possa capitare qualcosa di brutto a Diego. Leonor rivela a Blanca che il suo amato ed altri operai in protesta della miniera si sono rifugiati su una montagna, all’interno di una grotta.

Anticipazioni Una Vita: l’incubo di Blanca

Le anticipazioni di Una Vita ci rivelano che ad ascoltare il dialogo delle due amiche c’è anche Carmen, che immediatamente va ad informare Ursula. La dark lady può così mettere in atto il suo piano per privare Blanca del sostegno delle sue amiche: riferisce a Jeronimo Ribau il covo dei lavoratori, così questo fa irruzione con i suoi uomini per arrestarli. Molti lavoratori purtroppo restano feriti nel blitz delle forze dell’ordine.

Come c’era da aspettarsi, il piano di Ursula funziona: Leonor si arrabbia molto con Blanca, perché è convita che sia stata lei a fare la soffiata alla polizia. Nel frattempo, Rosina è vittima di un attacco di gotta, mentre Martin sta organizzando in gran segreto le sue seconde nozze con Casilda.

Pressata dal suo superiore, Silvia è costretta ad accettare la proposta di matrimonio del generale Zavala. Dopo di che, si mette immediatamente ad indagare, ma Tamayo non si fida di lei. Intanto il generale sta cercando di corrompere Velilla, l’addetto alla sicurezza del re, ma essendo l’uomo titubante ordina al suo braccio destro Tamayo di ucciderlo. Nel frattempo, pure Arturo si è messo ad indagare su Zavala per proprio conto.

Blanca inizia a perdere sangue e non sente più il bambino muoversi: per fortuna quello della giovane Dicenta è solo un incubo, ma quando Samuel va per consolarla lei lo respinge. Che l’incubo sia il segno premonitore di una gravidanza difficile? Per saperlo, non ci resta che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Una Vita.