Una Vita, anticipazioni 12 gennaio 2020: la salute di Celia e Felipe peggiora

Le anticipazioni per la puntata di Una Vita che sarà trasmessa domenica 12 gennaio 2020 su Canale 5 ci rivelano come proseguiranno le vicende che interessano l’Alvarado, Samuel, Padre Telmo e tutti i protagonisti dell’amata soap iberica.

Dopo avere osservato la povera Celia, che si consuma e che rimane in quarantena, afflitta dallo stesso virus che ha colpito gli sfollati, abbiamo visto quanto Felipe ami sua moglie. L’uomo è disposto a tutto pur di starle vicino ed ha sfidato il contagio per rimanere al suo capezzale. Non da meno Telmo ama Lucia; al fine di non permettere all’Alvarado di andare dalla cugina, egli si è fatto carico di quest’annosa incombenza e del possibile contagio.

Una Vita, anticipazioni 12 gennaio 2020: la salute di Celia Felipe sembra peggiorare

L'Alvarado darà a Padre Telmo una medicina sperimentale portata dal dottor Quiles, ma stranamente i due iniziano a peggiorare.Antoñito sentirà la fiducia che riponeva in Lolita venire meno, intanto Flora trova un ingente bottino all'interno di una scatola a La Deliciosa.

Leonor interroga Liberto in proposito, ma lui si finge stupito. Fabiana e Casilda stanno vicino a Servante, offrendoli conforto morale; egli è sotto shock in seguito alla notizia secondo al quale Paciencia lo avrebbe tradito.Íñigo ha iniziato a seguire degli incontri clandestini di pugilato. L’uomo rimane estasiato dal mondo che ha scoperto e non riesce a smettere di frequentare questi luoghi poco raccomandabili.

Dopo una serie di scommesse andate a buon fine, l’uomo rimane sempre più convinto nel perseguire la sua strada: ovvero, quella dello scommettitore. Iñigo rivela che la scatola con i soldi appartiene a lui e che quel denaro lo ha guadagnato onestamente e lo ha poi conservato per acquistare un regalo a lei o a Leonor. Servante attenderà il ritorno di Paciencia, mentre Ceferino non vuole proprio tornare a Cabrahigo senza Lolita. Susana invita tutta Acacias 38 a pregare per gli Alvarez Hermoso, ma da essi non giunge alcuna notizia.