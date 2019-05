“Una Vita” anticipazioni 11 maggio: Ursula vuole che Samuel uccida Diego!

Le anticipazioni di Una Vita sono ponte a stupirci con il racconto della trama dell’episodio di sabato 11 maggio 2019, in onda su Canale 5 alle 14.10. Inoltre, i telespettatori potranno rivedere la puntata in streaming tramite l’App o il sito di Mediaset Play. Ma vediamo ora cosa sta per succedere ai nostri amici di Acacias 38!

Ursula dice a Samuel che se Diego morisse per davvero avrebbe molti meno problemi. La dark lady gli propone allora di uccidere il fratello, approfittando dei disordini alla miniera per addossare la colpa ai minatori. L’Alday junior si rifiuta sdegnato di commettere una tale atrocità contro il fratello. Ursula non è donna però da rinunciare così ai suoi disegni e potrebbe agire ugualmente contro Diego, anche senza il consenso del genero. Che si appresti ad attentare veramente alla vita di Diego?

Anticipazioni Una Vita: Arturo sta soffrendo per Sivia

Ad Ursula non va giù l’appoggio che Blanca gode tra le altre donne del quartiere e sta pensando ad un modo per isolarla, al fine di facilitare il ricongiungimento della figlia con Samuel. Le anticipazioni di Una Vita ci rivelano a tal proposito che sarà la domestica Carmen a fornirle il modo giusto per dividere Blanca dalle sue amiche.

Silvia è spiazzata dalla proposta di matrimonio di Zavala e gli chiede del tempo per pensarci. La Reyes, inoltre, è arrabbiata con Arturo, perché si è mostrato indifferente quando gliel’ha detto. In realtà, quella di Arturo è solo un’indifferenza di facciata e sta soffrendo intimamente per quella, che considera essere la donna della sua vita. Riuscirà il Valverde a dirle quello che prova davvero per lei? Si avvicina il primo anniversario di matrimonio per Casilda e Martin, e lui vorrebbe regalare alla sua amata quella festa di nozze che i due non hanno mai avuto. Egli dice così agli amici che festeggerà il suo matrimonio con Casilda in concomitanza del loro anniversario.

Rosina e Liberto temono che Flora non sia felice accanto a Inigo e decidono di invitare entrambi a cena. Dei due si presenta però solamente Flora, mentre Inigo rifiuta l’invito. Ma per quale motivo? Intanto la situazione in miniera si fa sempre più critica e Blanca è teme che possa capitare qualcosa di brutto a Diego. Che ci abbia visto giusto? Per saperlo, non ci resta che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Una Vita.