Una Vita, anticipazioni 11 dicembre 2019: Lucia chiede un prestito per aiutare gli sfollati

Le anticipazioni della nota soap opera iberica Una Vita per la puntata di mercoledì 11 dicembre 2019 ci mostrano come proseguono le vite dei protagonisti più amati. Tutto Acacias 38 rimane stupefatto e addolorato nel’apprendere che le case nell’Hoyo sono state distrutte a causa di una copiosa un’inondazione. Hoyo è un quartiere sito nelle vicinanze di Acacias 38; parallelamente Felipe scopre che anche la casa di Tano, il bambino che lui e la moglie avevano deciso di accogliere in casa loro.

Celia, una volta venuta a conoscenza di questa triste situazione, decide di ospitare in casa sua alcune persone colpite da tale tragedia. Questa decisione è stata presa dalla donna in onore di suo figlio, lontano da Acacias da molto tempo. Padre Telmo cerca di offrire auto accogliendo in casa parrocchiale alcuni sfollati. La decisione del religioso si rende necessaria anche al fine di evitare un’epidemia. Molti sfollati sembrano mostrare i sintomi di una strana influenza che sta dilagando sempre più e la situazione diviene preoccupante.

Una Vita, anticipazioni 11 dicembre 2019: Lucia aiuta gli sfollati

Nella puntata di Una Vita di mercoledì 11 dicembre 2019 si scopre che la notizia di quanto accaduto nel quartiere di Hoyo è dilagata a macchia d’olio in tutta Acacias 38. Dall’altro canto una notizia di questa portata non poteva non divenire subito virale. Lucia viene a conoscenza di quanto è accaduto e ne rimane colpita.

La giovane è dispiaciuto della situazione che stanno vivendo gli sfollati e si sente quasi colpevole. Lei, dal punto di vista economico, è stata molto fortunata. La sua famiglia d’origine, infatti, i Marchesi di Valmez, le anno lasciato in eredità una cospicua eredità. L’Alvarado decide allora di utilizzare parte della sua fortuna per aiutare queste persone in difficoltà. La donna decide di porre la sua eredità come garanzia per potere chiedere un prestito in banca. L’obiettivo di Lucia è quello di avere la somma necessaria a ricostruire il quartiere di Hoyo al fine di garantire agli sfollati di potere ritornare nelle loro abitazioni.

Cosa dirà Samuel di questo suo gesto? E’ probabile che il giovane Alday veda questa decisione dell’Alvarado come qualcosa che lo ostacola poiché potrebbe temere di perdere ciò che più desidera: i soldi della donna. Ogni gesto compiuto da Samuel, ma sarebbe meglio dire ogni inganno, dalla finta aggressione mentre passeggiava in compagnia di Lucia, alle menzogne rivelate ala giovane da Alicia Villanueva, fino alle parole spregevoli verso Padre Telmo, sono finalizzate ad appropriarsi del patrimonio della donna. L’Alday è persino disposto ad annullare il matrimonio con Blanca pur di sposare Lucia e pur di avere la possibilità, anche a livello legale, di mettere le mani sul suo patrimonio. Le puntate di Una Vita vengono trasmesse su Canale 5 alle ore 14:10.